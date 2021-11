MultTv inicia operação de streaming para provedores brasileiros

Com viés B2B, o serviço de streaming está disponível para provedores de internet com objetivo de atrair novos clientes e fidelizar a base.

A MultTv, empresa que oferece plataforma de TV para provedores de internet, iniciou a operação de conteúdo via streaming aos ISPs - provedores - brasileiros, oferecendo novas possibilidades de serviços para os seus provedores. O novo serviço, que já está em uso por alguns clientes da empresa, possibilita acompanhar a programação de canais já presentes na TV, agora via streaming, com dados transmitidos pela internet.

Segundo pesquisa realizada pela Finder, o brasileiro é o segundo maior consumidor de streaming do mundo, ficando atrás somente dos kiwis (como são conhecidos os cidadãos da Nova Zelândia), estando à frente, por exemplo, dos Estados Unidos. Quase 65% da população brasileira é assinante de ao menos um serviço de streaming, sendo as mulheres a maior parcela deste público.

Em um mercado aquecido, como o de streaming, a MultTv tem como principal objetivo facilitar ainda mais a operação de TV para os ISPs, ofertando o serviço via streaming, sem deixar de lado o compartilhamento de headend tradicional.

“Nossa preocupação, como empresa, sempre foi facilitar a vida dos provedores, oferecendo mais conteúdo para os seus assinantes, com uma operação simplificada. Agora, além do headend tradicional, temos com o streaming opções simples e rápidas para o provedor disponibilizar conteúdo para os clientes. É muito mais possibilidade para fidelizar clientes e também novas formas de aumentar o faturamento da empresa”, destaca Marcelo Rodrigues, diretor comercial da MultTv.

Há diferença no streaming oferecido pela MultTv se comparado aos grandes players. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max são algumas das plataformas que oferecem ao cliente a possibilidade de assistir filmes, séries, documentários via streaming, com conteúdo sob demanda. Já a MultTv oferece aos provedores a possibilidade dos clientes assistirem programação ao vivo, sendo transmitida naquele momento, também via streaming, onde o assinante estiver, seguindo a grade de programação dos canais parceiros da MultTv. “O provedor oferecerá ao cliente a possibilidade de assistir aos canais onde ele estiver, com o aplicativo instalado em um smartphone ou tablet e, quando retornar para casa, poderá continuar assistindo ao mesmo programa em sua televisão ou computador”, reforça Rodrigues.

O aplicativo da MultTv está disponível também, como um dos pioneiros em TV linear via streaming, na plataforma do Roku, que é uma possibilidade para clientes que não possuem SmartTv e que queiram adquirir o serviço de streaming com o seu provedor de internet. “O portfólio de produtos e serviços da MultTv passou por reformulação e estamos com novidades que serão apresentadas brevemente para o mercado” destaca Rodrigues.

A MultTv é uma empresa especializada em compartilhamento de headend e streaming, que busca viabilizar a oferta de TV por assinatura a custos acessíveis. A companhia, que opera desde 2015, tem um modelo de negócio único, atuando em parceria com a SES (empresa de satélites reconhecida mundialmente) e apoio da Associação NEO e de programadoras de TV.