Mercado de jogos digitais: crescimento e busca por profissionais

O mercado de jogos digitais fatura no mundo mais de US$ 170 bilhões. Brasil pode ser protagonista disso.

Um mercado que fatura no mundo mais de US$ 170 bilhões e tem o Brasil como o 12º colocado em vendas, a área de Jogos Digitais vêm registrando constante crescimento em solo brasileiro. Durante a pandemia, foi um dos setores que mais alavancou e hoje já são mais de 370 empresas formais do segmento no Brasil. Com isso, cresce também o mercado de trabalho dentro da área, que necessita cada vez mais de profissionais altamente qualificados.

“No mercado, em torno da metade dos desenvolvedores de jogos brasileiros iniciou suas atividades nos últimos 8 anos, um sinal do recente aumento do setor. O mercado de games no Brasil tem potencial para crescer muito mais, porém, os interessados precisam se preparar. Entrar nesse universo exige, além de conhecimento técnico, familiaridade com gestão. Outro ponto importante é que empresas de outros países têm buscado muitos profissionais do segmento, o que amplia ainda mais as condições de empregabilidade para quem pretende buscar uma formação nesta área”, destaca Izequiel Norões, professor do curso de Jogos Digitais da Unifametro.

O professor explica que o desenvolvimento de jogos é um segmento transdisciplinar, ou seja, há a possibilidade do envolvimento de profissionais de muitas áreas como: Programadores, Artistas, Designers, Produtores, Testadores, Compositores, Sound Designers e Redatores.

“A formação em Jogos Digitais possibilita ao profissional ter o conhecimento para atuar no desenvolvimento e concepção de jogos, desenvolver todas as etapas que constituem um jogo, como roteiro, descrição dos personagens, modelagem, criação do ambiente digital, estratégias e toda a finalização. Dependendo da complexidade do jogo, podem-se ter mais pessoas alocadas na equipe e especialistas em partes bem específicas. Por exemplo, há um programador geral, o programador de personagem, de física e outros”, ressalta.

Para ele, o mercado de jogos digitais permite ainda atuar na criação de atividades interativas lúdicas, criação e elaboração de conteúdo digital. Este profissional pode atuar como autônomo, produzindo seus próprios projetos, ou em empresas de desenvolvimento de jogos e mídias digitais.

“É essencial que o profissional do segmento de jogos entenda primeiramente que sua atividade exige uma constante atualização do que acontece na chamada “Indústria de Jogos”, e para isso conhecer bem este segmento, saber falar outras línguas (essencialmente o inglês) e buscar meios criativos de inovar, ajudam muito em uma boa colocação profissional ou mesmo a possibilidade de empreender seu próprio negócio”, conclui Izequiel Norões, professor do curso de Jogos Digitais da Unifametro.

Sobre o curso de Jogos Digitais da Unifametro



O curso é ofertado no campus Fortaleza. A estrutura curricular da graduação em Jogos Digitais da Unifametro conta com diversos laboratórios e excelente infraestrutura alinhada com as necessidades do mercado de trabalho para proporcionar uma melhor experiência aos alunos. O curso é ofertado na modalidade presencial, no turno noite, e tem duração de 5 semestres.