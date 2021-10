Pane geral? Além do WhatsApp, usuários relatam instabilidade em serviços como Netflix e Spotify

A tarde desta segunda-feira, 4, está sendo difícil para quem precisa trabalhar na internet ou não consegue ficar sem acessar as redes sociais. Isso porque os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook, os mais populares e utilizados mundialmente, saíram do ar e não têm previsão de volta. Além deles, ferramentas como Telegram, TikTok, Netflix e Spotify receberam reclamações de instabilidade.

O WhatsApp parou de funcionar por volta das 12h30min de hoje, segundo site de monitoramento Downdetector. Um mapa disponibilizado pela plataforma mostrou ainda que o problema não foi relatado apenas no Brasil, mas também na Argentina, no Peru e na Colômbia. No mesmo período, usuários do Instagram e do Facebook também começaram a informar sobre a queda das ferramentas.

Todos esses três serviços pertencem ao Facebook, o que explica o "bug" apresentado quase ao mesmo tempo. Além disso, outros serviços vinculados a plataforma também apresentam instabilidade. Entre eles estão: Facebook Messenger, Oculus VR e o jogo Pokémon Go.

Mas o problema não foi somente com os serviços vinculados ao Facebook. No Twitter, pessoas já relataram ter encontrado erro nas ferramentas Netflix, Nubank, Spotify, Telegram e nos serviços do PagBank (veja lista completa ao fim da matéria).

No Telegram, segundo reclamações feitas no Fórum Downdetector, pessoas que tentaram se cadastrar receberam a mensagem “PHONE_NUMBER_FLOOD”, informando erro. O problema pode estar relacionado a migração em massa de usuários devido a queda do WhatsApp.

O que dizem as plataformas



A conta oficial do WhatsApp fez uma publicação no Twitter, informando sobre a queda. "Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível. Obrigado pela sua paciência!", diz postagem.



O Facebook também usou seu perfil no Twitter para dar esclarecimentos quanto a queda do serviço. "Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", escreveu.

Já o Instagram tuitou: "O Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos em cima disso". O Telegram, segundo site TechTudo, aconselhou usuários a aguardarem por retorno da estabilidade do sistema.

Lista de plataformas com instabilidade:

Facebook Instagram WhatsApp Telegram Facebook Messenger Oculus VR Pokémon Go Netflix Nubank Spotify Serviços do PagBank

