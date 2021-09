TikTok atinge 1 bilhão de usuários ativos

A empresa lançou no fim de agosto uma nova função que permite a seus usuários comprar diretamente os produtos propostos pelos criadores de conteúdo

A rede social TikTok anunciou nesta segunda-feira, 27, que atingiu 1 bilhão de usuários ativos com pelo menos uma visita mensal, quatro anos após seu lançamento pela empresa chinesa ByteDance.

A plataforma de vídeo agregou mais de 300 milhões de usuários desde julho de 2020, última data com dados comunicados pela empresa.

Popular antes da pandemia do coronavírus, principalmente graças à suas coreografias virais, o TikTok se beneficiou do forte crescimento do confinamento durante a epidemia, fechamento de escolas e teletrabalho.

A empresa busca avançar na publicidade e lançou no fim de agosto uma nova função que permite a seus usuários comprar diretamente os produtos propostos pelos criadores de conteúdo.

