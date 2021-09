Youtube e Streaming: mil palestras e 77 milhões de views

Organização Internacional Nova Acrópole atinge incrível marca de mil palestras online e 77,6 milhões de visualizações com conteúdo filosófico.

Organização Internacional Nova Acrópole atinge incrível marca de mil palestras online e 77,6 milhões de visualizações com conteúdo filosófico. São mais de 45 mil horas de palestras, drops, comentários sobre obras, entrevistas e lives disponíveis gratuitamente na plataforma de vídeo que se tornou um dos principais meios utilizados pela instituição para aproximar a filosofia do cotidiano das pessoas.

Com mais de 77,6 milhões visualizações, o canal iniciado há 13 anos quebra todas as regras de recomendações de formato para crescimento na plataforma, priorizando temas filosóficos, postando vídeos de longa duração e mantendo-se por meio de trabalho voluntário. Ainda assim, acumula a marca de 23,5 milhões de horas assistidas, o que, segundo a filósofa Lúcia Helena Galvão, demonstra o interesse e a busca das pessoas por temas atemporais e essenciais à vida humana.

“A ideia de Nova Acrópole é aproveitar todo o conhecimento daqueles que souberam viver humanamente bem, acrescentar a nossa dose de contribuição e presentear às pessoas, de forma simples, vivencial, prática, de tal maneira que amanhã possa haver um pouco mais de luz na vida delas”, afirma Lúcia Helena Galvão, uma das responsáveis pela iniciativa de compartilhamento de vídeos na Internet, ao lado da aluna Luana LeRoy.

Importante destacar que a partir de 2020, o acompanhamento das necessidades humanas ganhou outro ritmo com o advento da pandemia de Covid-19. A percepção da quebra de rotina, a preocupação em se voltar para dentro e não saber dar um sentido a novas experiências foram questões consideradas pela organização para conseguir ajudar as pessoas por meio do conteúdo produzido.

“Quando tudo isso começou, nós pensamos: as pessoas vão precisar de ajuda, e começamos a simular mentalmente que tipo de dor, que tipo de sofrimento, que tipo de desconsolo e de problema encontrariam? Desde os mais concretos, de ter as crianças dentro de casa o tempo todo, ter que compartilhar um espaço vital para cada um... até os problemas mais sutis, de ver sua identidade muito dependente das circunstâncias, da rotina de vida. Nós trabalhamos com a previsão disso e o fornecimento de respostas à medida que os problemas se apresentavam”, explica Lúcia Helena.

Construção de público

A construção da audiência foi feita em sua ampla maioria por meio do contato pessoal, entre os conhecidos que indicavam o conteúdo. Hoje, o canal de Nova Acrópole no Youtube ultrapassou a marca dos mais de 800 mil inscritos.

“Começamos com aquela sensação de que estávamos fazendo uma coisa totalmente fora da curva, não havia muito apelo visual, não conhecíamos tanto de qualidade técnica, não dispúnhamos de recurso, mas sabíamos que aquilo que a gente dizia merecia ser ouvido e quando você tem um conteúdo que merece ser ouvido você vai buscando as formas para transmitir da melhor maneira possível.

Streaming

E do sucesso no Youtube nasceu o canal de streaming Acrópole Play, um aplicativo de geração de conteúdo exclusivo para assinantes.

“Num determinado momento surgiu uma necessidade e uma vontade: primeiro, uma necessidade de gerar recursos para as nossas obras sociais que são o Criança para o Bem, em Brasília (DF), e o IPEARTE, em Belém (PA), que juntos atendem quase 500 crianças e esse atendimento é sempre rítmico, exige recursos; e havia também o desejo de poder reinvestir um pouco desse recurso na produção audiovisual, melhorando a aparência, colocando um pouco mais de cenário, uma produção mais profissional, que tem demonstrado boa receptividade das pessoas.”

E acrescentou: “A filosofia me deu muita coisa, nos dá muita coisa. É evidente que nós colocamos a nossa experiência de vida agregada a isso e passamos adiante. Isso tem que fluir pela humanidade, não pertence apenas a nós. Então, posso dizer que cada aprendizado nosso se converteu num esforço para transmiti-lo e colocá-lo de volta no fluxo da vida”, explica Lúcia Helena Galvão.

Top 5 das palestras online:

1- O Caibalion, Sabedoria Egípcia Hermética - 2,6 milhões de visualizações

2- Minicurso - Como superar os limites internos - 2,5 milhões de visualizações

3- A voz do silêncio - 1,7 milhões de visualizações

4- Imaginação, o poder de criação do ser humano - 1,38 milhões de visualizações

5- A mente: conhecê-la e dominá-la - 1 milhão de visualização

