iPhone 13: com modelos até R$ 14,5 mil, veja preços dos novos celulares

Por meio de um evento transmitido ao vivo na tarde desta terça-feira, 14, a Apple anunciou seu mais novo lançamento em celular: o iPhone 13. Com a tela mais resistente e com proteção contra água, o aparelho vem com o entalhe que esconde os sensores de reconhecimento facial (Face ID) mais reduzido, ocupando menos espaço na tela. Além disso, a câmera veio com o recurso de cinema, dando ao usuário mais uma opção de uso para vídeos.

Fabricado nas cores rosa, azul, vermelho, branco e preto, o celular será vendido com três opções de memória, sendo 128 GB, 256 GB e 512 GB. O processador, A15 Bionic, é 50% mais rápido que o concorrente mais veloz. O aparelho passa a ser vendido em dois tamanhos: 6,1 e 5,4 polegadas, sendo o iPhone 13 e o iPhone 13 mini, respectivamente.

Os modelos 13 e 13 mini possuem duas câmeras traseiras, ambas com 12 MP de resolução, sendo lente grande-angular e lente ultra-wide, permitindo mais captura de imagem. Ainda, o modo retrato, utilizado em fotografias, passa a poder ser usado também no modo vídeo, vindo nomeado como “modo cinematográfico”. A nova função, além de borrar o fundo, consegue seguir um objeto em movimento, mudando o foco do primeiro para o segundo plano instantaneamente.

Com relação à bateria, a Apple informou que o lançamento dura cerca de duas horas a mais do que o iPhone 12, enquanto a versão mini dura uma hora a mais que a versão mini anterior. Os dois modelos do iPhone, 13 e 13 mini, possuem suporte à internet 5G, bem como aos acessórios MagSafe com imãs da empresa.

No Brasil, o novo modelo ainda não foi lançado, mas os valores já apareceram no site da Apple, custando R$ 6.599 e R$ 14.499 o mais caro, com maior espaço de armazenamento. Nos Estados Unidos, todas as suas versões começaram a ser vendidas com preços que variam entre US$ 699 US$ 799. Confira todos os valores:

- iPhone 13 mini (128 GB): R$ 6.599

- iPhone 13 mini (256 GB): R$ 7.599

- iPhone 13 mini (512 GB): R$ 9.599

- iPhone 13 (128 GB): R$ 7.599

- iPhone 13 (256 GB): R$ 8.599

- iPhone 13 (512 GB): R$ 10.599



Modelo Pro

Fabricado nas cores preto, dourado, prata e azul, o iPhone 13 Pro (6,1 polegadas) e 13 Pro Max (6,7 polegadas) possuem três lentes: grande-angular, ultra-wide e telefoto, com a última permitindo zoom óptico de 3x. Todas possuem suporte noturno, iluminando fotos que sejam tiradas em ambientes mais escuros, além da lente ultra-wide poder ser utilizada de forma macro, capturando mais detalhes de objetos próximos sem perder o foco. Os modelos também possuem o modo cinematográfico para vídeos.

Quanto ao processador, também nomeado A15 Bionic, as versões possuem algumas diferenças, como a placa de vídeo (GPU) que tem cinco núcleos. Além disso, ela serve para processar gráficos mais exigentes de aplicativos de edição e jogos pesados. No entanto, a grande novidade dos modelos é que, além das três opções de armazenamento, há a opção de escolha de 1 TB de capacidade.

Segundo a Apple, a bateria do modelo Pro dura uma hora e meia a mais do que a versão Pro anterior, enquanto o iPhone 13 Pro Max possui, de acordo com o fabricante, a bateria mais duradoura da marca até os dias atuais.

A tela dos dois modelos pode ir de 30 Hz até 120 Hz, a depender das imagens, possuindo a mesma atualização dinâmica encontrada no iPad Pro mais moderno. Nos Estado Unidos, os modelos começam a ser vendidos por UU$ 999 e UU$ 1.099. Confira os preços no Brasil, também disponíveis no site da Apple:

- iPhone 13 Pro (128 GB): R$ 9.499

- iPhone 13 Pro (256 GB): R$ 10.499

- iPhone 13 Pro (512 GB): R$ 12.499

- iPhone 13 Pro (1 TB): R$ 15.499

- iPhone 13 Pro Max (128 GB): R$ 10.499

- iPhone 13 Pro Max (256 GB): R$ 11.499

- iPhone 13 Pro Max (512 GB): R$ 13.499

- iPhone 13 Pro Max (1 TB): R$ 15.499



