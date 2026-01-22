Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grok criou três milhões de imagens sexualizadas, aponta investigação

Anuj CHOPRA
Tipo Notícia

O chatbot Grok, da empresa xAI de Elon Musk, gerou cerca de três milhões de imagens sexualizadas de mulheres e menores em alguns dias, estimam pesquisadores, que revelaram nesta quinta-feira (22) a magnitude do conteúdo explícito que causou indignação mundial.

Integrado à rede social X, o Grok permitiu que os usuários modificassem fotos reais de pessoas com instruções simples como "vista-a com um biquíni" ou "tire a roupa dela".

Uma enxurrada de imagens falsas hiper-realistas, conhecidas como 'deepfakes', inundou a internet, o que levou vários países a proibirem o Grok e despertou a fúria dos órgãos reguladores e das vítimas.

"Estima-se que a ferramenta de IA Grok tenha gerado cerca de três milhões de imagens sexualizadas, incluindo 23 mil que parecem representar menores, após o lançamento no X de uma nova função de edição de imagens", disse o Centro de Combate ao Ódio Digital, um observatório que investiga os efeitos nocivos da desinformação na internet.

A ferramenta criou esse volume de imagens em um período de 11 dias, ou seja, uma média de 190 por minuto, segundo o relatório, que não especifica quantas foram criadas sem o consentimento das pessoas.

Também foram identificadas imagens sexualizadas da atriz Selena Gomez e das cantoras Taylor Swift e Nicki Minaj, assim como de figuras políticas como a vice-primeira-ministra sueca, Ebba Busch, e a ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris.

"Os dados são claros: o Grok de Elon Musk é uma fábrica para a produção de material de abuso sexual", disse Imran Ahmed, diretor executivo do Centro de Combate ao Ódio Digital.

Não houve comentários imediatos por parte do X sobre as conclusões. Ao ser contatada pela AFP por e-mail, a xAI respondeu com uma breve mensagem automatizada: "Mentiras da mídia tradicional".

Na semana passada, o X anunciou que bloqueará a capacidade de criar esse tipo de imagens para todos os usuários no Grok e na rede social, nas jurisdições onde essas ações sejam ilegais.

Países como Filipinas, Malásia e Indonésia proibiram essa ferramenta de IA, enquanto o Reino Unido e a França mantêm pressão sobre a empresa.

O procurador-geral da Califórnia iniciou um inquérito sobre a xAI por material sexualmente explícito, e vários países abriram suas próprias investigações.

