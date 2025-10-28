Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Musk lança site para competir com Wikipédia, que ele acusa de viés ideológico

Musk lança site para competir com Wikipédia, que ele acusa de viés ideológico

A empresa xAI de Elon Musk lançou, na segunda-feira (27), a Grokipedia para competir com a Wikipédia, a enciclopédia digital colaborativa criada em 2001, que ele acusou de viés ideológico de esquerda. 

A versão 0.1 do site já contava com mais de 885.000 artigos até a tarde de segunda-feira, em comparação com os mais de sete milhões de artigos da Wikipédia em sua versão em inglês. 

O lançamento do site por Musk veio com a promessa de uma nova versão 1.0 que, segundo o empresário, será "dez vezes melhor" do que o site atual, que já é, segundo ele, "melhor do que a Wikipédia". 

"O objetivo do Grok e da Grokipedia.com é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Nunca seremos perfeitos, mas ainda assim lutaremos por esse objetivo", escreveu Musk em sua conta na rede social X. 

O lançamento da Grokipedia estava previsto para o final de setembro, mas o empresário americano o adiou para "eliminar a propaganda", explicou Musk em outra publicação no X. 

Musk tem sido um constante crítico da Wikipédia. Em 2024, ele acusou o site de ser "controlado por ativistas de extrema esquerda" e pediu o fim das doações à plataforma. Em agosto, ele declarou que a Wikipédia não poderia ser "usada como fonte definitiva" porque "seu controle editorial tem um viés extremamente esquerdista". 

O conteúdo da Grokipedia é gerado por inteligência artificial (IA) e pelo assistente de IA generativa Grok.

Um artigo da Grokipedia sobre Musk indica, por exemplo, que o CEO da Tesla e da SpaceX fomentou "debates mais amplos sobre progresso tecnológico, declínio demográfico e vieses institucionais, muitas vezes por meio do X". 

O artigo também acrescenta que ele fez isso em meio a "críticas da mídia tradicional, que demonstra uma inclinação à esquerda em sua cobertura". 

A Wikipédia, criada em 2001, é uma enciclopédia colaborativa administrada por voluntários, financiada em grande parte por doações e cujas páginas podem ser escritas ou editadas por usuários da Internet. 

A empresa afirma ter um "ponto de vista neutro" em seu conteúdo.

