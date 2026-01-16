Wikipedia faz 25 anos entre sucesso colaborativo e ameaças da IA

Há um antes e depois da Wikipedia na história da internet, a enciclopédia colaborativa que foi ao ar há 25 anos, em 15 de janeiro de 2001, concebida por Jimmy Wales, um empreendedor da internet com visões libertárias, e por Larry Sanger, um filósofo que se tornou o primeiro editor-chefe da plataforma. A colaboração entre os dois durou pouco mais de um ano, mas as tensões geradas pelas diferenças de visão de ambos ainda marcam o projeto até hoje. Desde a concepção, Wales imaginava a Wikipedia como algo radicalmente aberto, um lugar onde "qualquer pessoa no planeta" poderia contribuir e ter acesso livre à "soma de todo o conhecimento humano".

Sanger, por outro lado, não acreditava que tal liberdade poderia garantir a neutralidade. Essa divergência acabou por influenciar toda a história da enciclopédia digital.

Dos livros aos cliques Até então, ter acesso ao conhecimento significava navegar por bibliotecas físicas e obras de referência, com especialistas e instituições atuando como guardiões das informações "oficiais". A Wikipédia inverteu essa hierarquia. Ela criou uma plataforma vasta e editada colaborativamente, na qual qualquer pessoa com conexão à internet poderia escrever ou revisar um artigo. Isso fez com que o paradigma saísse de uma autoridade especializada centralizada para um modelo mais descentralizado e impulsionado pela comunidade, que também cita fontes produzidas por especialistas. O crescimento que se seguiu foi estrondoso. Em 2002, a Wikipédia em inglês — principal idioma da plataforma — tinha cerca de 25 mil verbetes; em 2006, ultrapassou um milhão. Hoje, são mais de sete milhões. Já a Wikipedia em português tem 1,1 milhão de artigos.

Impulsionado pelas pessoas, dividido pela filosofia A Wikipedia existe atualmente em mais de 300 idiomas, com contribuições de milhares de editores voluntários. Ninguém é "dono" de um artigo, e todas as contribuições precisam seguir os princípios de neutralidade, verificabilidade e estarem baseadas em fontes confiáveis. Os editores discutem alterações nos fóruns da enciclopédia até chegar a um consenso. Alguns casos mais sérios são levados ao Comitê de Arbitragem, administrado pela comunidade da Wikipedia. Esse modelo reflete a crença de Wales de que um patrimônio comum de conhecimento global possa ser construído coletivamente. "A Wikipédia não é um lugar muito confortável para extremistas", disse ele ao The Guardian em 2025. "Se você quer reclamar e ser super tendencioso, então vá em frente, escreva seu próprio blog."

Para Wales, a neutralidade é garantida ao se basear os artigos em fatos. "O verbete sobre Hitler não precisa ser um discurso inflamado contra ele. Basta escrever o que ele fez, e isso já é uma condenação contundente." Já Sanger, que escreveu as primeiras diretrizes de neutralidade da Wikipédia, há muito defende que a abertura por si só não impede que o conteúdo seja tendencioso. Para ele, quem escreve um artigo deve ser, de preferência, especialista no assunto. "A neutralidade é totalmente possível", afirma ele à DW, acrescentando que o padrão ouro é quando "não dá para saber o que a pessoa pensa sobre qualquer assunto controverso". "E não vejo como seria possível, em última instância, que um projeto como a Wikipedia chegasse sequer perto da neutralidade sem o envolvimento de especialistas que também estejam comprometidos com a neutralidade."

Sanger também argumenta que apenas aqueles "que pensam de uma determinada maneira" tenham permissão para editar a Wikipédia, descrevendo esse perfil como "global, acadêmico, secular e progressista". Disparidade de gênero e "espiral de destruição" De acordo com a Fundação Wikimedia, o número de editoras mulheres na enciclopédia digital representa entre 10% e 20% do total. Artigos de personalidades femininas famosas, seus trabalhos ou pesquisas continuam ausentes, o que motivou a iniciativa "Mulheres em Vermelho", lançada em 2015, com o objetivo de eliminar essa disparidade de gênero. Cada idioma da Wikipedia é uma enciclopédia diferente, com sua própria comunidade de editores. Isso significa que um artigo que existe em hindi pode nunca ser escrito em inglês e vice-versa. Ferramentas como o Wikidelta ajudam a mostrar essas lacunas, mapeando quais tópicos aparecem em apenas uma língua. No entanto, essa divisão pode gerar problemas.