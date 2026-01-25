IJF registra 60 mil atendimentos em 2025, 3,15% menor que o registrado em 2024

O superintendente do IJF, João Gilberto Macêdo, atribuiu a redação em atendimentos às ações preventivas e às campanhas de conscientização / Crédito: Samuel Setubal

O Instituto Doutor José Frota, principal hospital de atendimento de emergência de Fortaleza, registrou 60.003 atendimentos de emergência em 2025. O número é 3,15% menor que o registrado em 2024, quando foram anotadas 61.954 ocorrências. Segundo o hospital, as quedas foram responsáveis pelo maior número de atendimentos de emergência. Em 2025, foram registrados 17.488 casos de queda — as principais vítimas são pessoas idosas e mulheres acima de 60 anos.

Em segundo lugar estão os atendimentos envolvendo acidentes com motocicletas. Em 2025, 8.264 pessoas deram entrada no IJF por este motivo. As principais vítimas de acidentes com motos, segundo o IJF, são homens entre 20 e 29 anos.

Já os acidentes envolvendo bicicletas ultrapassaram os 1.400 atendimentos, enquanto acidentes envolvendo pedestres chegaram a casa dos 1.293 registros em 2025. Os acidentes envolvendo automóveis também merecem atenção, uma vez que em 2025 o IJF recebeu 1.194 pacientes vítimas de acidentes com carros. IJF: redução reflete ações preventivas e campanhas de conscientização “A redução no número de atendimentos de emergência em 2025 reflete as ações preventivas e campanhas de conscientização. Iniciativas voltadas à prevenção de acidentes domésticos, segurança no trânsito e cuidados com crianças e idosos contribuíram para a diminuição dessas ocorrências, mas este é um trabalho diário e contínuo, no qual a população também deve fazer a sua parte", explica o superintendente do IJF, João Gilberto Macêdo.