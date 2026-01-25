IJF registra 60 mil atendimentos em 2025, 3,15% menor que o registrado em 2024

IJF registra 60 mil atendimentos em 2025, 3,15% menor que o registrado em 2024Atendimento relacionados a quedas e acidentes com motocicletas estão entre os mais buscados no hospital
O Instituto Doutor José Frota, principal hospital de atendimento de emergência de Fortaleza, registrou 60.003 atendimentos de emergência em 2025. O número é 3,15% menor que o registrado em 2024, quando foram anotadas 61.954 ocorrências.
Segundo o hospital, as quedas foram responsáveis pelo maior número de atendimentos de emergência. Em 2025, foram registrados 17.488 casos de queda — as principais vítimas são pessoas idosas e mulheres acima de 60 anos.
Em segundo lugar estão os atendimentos envolvendo acidentes com motocicletas. Em 2025, 8.264 pessoas deram entrada no IJF por este motivo. As principais vítimas de acidentes com motos, segundo o IJF, são homens entre 20 e 29 anos.
Já em terceiro lugar ficaram os atendimentos relacionados a corpos estranhos, que tem entre crianças as principais vítimas. No ano passado, o IJF registrou 5.106 casos.
Outros destaques são os atendimentos relacionados a queimadura, que somaram 2.924 ocorrências em 2025. Segundo o hospital, esse tipo de acidente também é mais comum em pessoas idosas e em mulheres acima de 60 anos de idade.
Já os acidentes envolvendo bicicletas ultrapassaram os 1.400 atendimentos, enquanto acidentes envolvendo pedestres chegaram a casa dos 1.293 registros em 2025.
Os acidentes envolvendo automóveis também merecem atenção, uma vez que em 2025 o IJF recebeu 1.194 pacientes vítimas de acidentes com carros.
IJF: redução reflete ações preventivas e campanhas de conscientização
“A redução no número de atendimentos de emergência em 2025 reflete as ações preventivas e campanhas de conscientização. Iniciativas voltadas à prevenção de acidentes domésticos, segurança no trânsito e cuidados com crianças e idosos contribuíram para a diminuição dessas ocorrências, mas este é um trabalho diário e contínuo, no qual a população também deve fazer a sua parte", explica o superintendente do IJF, João Gilberto Macêdo.
"Seguimos avançando em muitas frentes de trabalho, promovendo uma assistência digna e célere à população com investimentos em infraestrutura, ampliação e modernização de leitos e mais exames, garantindo atendimento qualificado aos pacientes de alta complexidade”, diz.
Com atendimento 24 horas por dia, o IJF é especialista em casos envolvendo grandes traumas. Ao todo, a unidade hospitalar tem mais de 20 especialidades, como neurocirurgia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, pediátrica e clínicos gerais).
Além disso, o IJF também disponibiliza à população o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), referência no atendimento de intoxicações e animais peçonhentos. O atendimento pode ser via presencial ou por teleatendimento, através dos contatos: (85) 3255-5012 ou via WhatsApp (85) 9 8439-7494.
Na unidade de saúde também é possível encontrar o Centro de Tratamento de Queimados, realizando tratamentos de alta e grande complexidade em queimaduras.