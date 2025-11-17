'Não é um rótulo', diz Manu Bahtidão sobre autismo do filho

'Não é um rótulo', diz Manu Bahtidão sobre diagnóstico de autismo do filhoEm um vídeo divulgado no Instagram, Manu explicou por que decidiu tornar pública a experiência familiar.
A cantora Manu Bahtidão, 39, compartilhou com os seguidores o diagnóstico de autismo do filho Theo, de 9 anos.
Ela dividiu a notícia em vídeo no Instagram no sábado, 15. A artista mencionou que recebeu o diagnóstico há cerca de duas semanas, após um longo processo de investigação.
Manu explicou que decidiu tornar pública a experiência familiar: “Pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas acho extremamente importante, sendo uma pessoa pública, conversar com vocês".
"Queria dividir um pouco da nossa história, da jornada do Théozinho e da nossa família, até chegarmos ao diagnóstico”, afirmou.
Caminho até o diagnóstico foi longo e desafiador
Manu relatou que a confirmação exigiu anos de acompanhamento. “Foi muito difícil chegar a esse fechamento, porque o Théo é diferente de outras crianças e apresenta características distintas dos sintomas tradicionais do autismo".
"Por isso, muita gente dizia que não era autismo, demorou bastante para recebermos o diagnóstico, mas, enfim, ele chegou”, acrescentou. Manu relatou que os indícios começaram quando o filho tinha cerca de um ano.
Entre eles estavam o atraso na fala, o modo metódico em brincadeiras e a ecolalia (repetição automática de palavras), comportamento que chamou sua atenção.
“O diagnóstico não é um rótulo, é um guia”, afirma artista
“Eu tinha muito medo de procurar esse diagnóstico, acho que por falta de conhecimento mesmo. Medo de como isso afetaria a minha vida e a dele, de como ele seria visto pela sociedade. A gente, como mãe, carrega essa preocupação”, desabafou.
Manu reforçou que encara a confirmação não como uma limitação, mas como uma ferramenta fundamental para garantir o bem-estar do menino.
"O diagnóstico não é um rótulo, é um guia. É ele que permite que nosso filho tenha apoio, terapias adequadas e um ambiente acolhedor", escreveu.