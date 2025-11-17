'Não é um rótulo', diz Manu Bahtidão sobre autismo do filho

Manu compartilha diagnóstico de autismo do filho Theo / Crédito: Reprodução/ Instagram@manubahtidao

A cantora Manu Bahtidão, 39, compartilhou com os seguidores o diagnóstico de autismo do filho Theo, de 9 anos. Ela dividiu a notícia em vídeo no Instagram no sábado, 15. A artista mencionou que recebeu o diagnóstico há cerca de duas semanas, após um longo processo de investigação.

"Por isso, muita gente dizia que não era autismo, demorou bastante para recebermos o diagnóstico, mas, enfim, ele chegou”, acrescentou. Manu relatou que os indícios começaram quando o filho tinha cerca de um ano. Entre eles estavam o atraso na fala, o modo metódico em brincadeiras e a ecolalia (repetição automática de palavras), comportamento que chamou sua atenção. “O diagnóstico não é um rótulo, é um guia”, afirma artista “Eu tinha muito medo de procurar esse diagnóstico, acho que por falta de conhecimento mesmo. Medo de como isso afetaria a minha vida e a dele, de como ele seria visto pela sociedade. A gente, como mãe, carrega essa preocupação”, desabafou.