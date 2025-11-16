Tomar melatonina para dormir traz riscos? Especialistas explicam

Versão sintética do hormônio melatonina é procurada por quem tem problemas para dormir. / Crédito: Reprodução/Freepik

A melatonina promete milagres: bastam algumas gotas, comprimidos ou balas de goma para se ter um sono melhor, mais longo e mais profundo. Suplementos alimentares, até mesmo para crianças, são vendidos em farmácias e supermercados. Mas o que é comercializado como um inofensivo "hormônio do sono" esconde riscos. Recentemente, um novo estudo nos Estados Unidos alertou que tomar melatonina por um longo tempo pode elevar o risco de desenvolver insuficiência cardíaca ou de morte prematura, gerando manchetes em todo o mundo.

Críticas ao estudo É necessário ressalvar que estudos apresentados nessas conferências não são revisados previamente por pesquisadores não envolvidos (o chamado processo de "revisão por pares"), mas selecionados por um painel de revisão independente. Os resultados são, portanto, considerados preliminares até serem revisados por pares e publicados num periódico científico. E já há críticas ao estudo: ele não comprova que há uma relação de causa e efeito entre a ingestão de melatonina e um maior risco de insuficiência cardíaca.