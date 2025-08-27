Anvisa proíbe suplementos alimentares irregulares; veja quais

Suplementos alimentares irregulares apreendidos pela Anvisa: produtos apresentavam propaganda enganosa, ausência de registro e riscos à saúde dos consumidores. / Crédito: Reprodução/Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na segunda-feira, 25, no Diário Oficial da União, resolução determinando o recolhimento e apreensão de alguns suplementos alimentares em situação irregular. Na sexta-feira, 22, a Anvisa já havia notificado a proibição de fabricação, comercialização, propaganda e uso de suplementos alimentares de quatro empresas.

Entre os problemas detectados estão ausência de registro, uso de substâncias proibidas e promessas enganosas de efeito terapêutico. Entenda mais a seguir. Quais são os suplementos alimentares proibidos pela Anvisa? No caso da Gold Suplementos LTDA (marca Gold Labs/Bariatric), a agência destacou que houve até relatos de efeitos adversos graves relacionados ao consumo. Entre as empresas afetadas estão ainda a Floral Ervas do Brasil LTDA, responsável por suplementos como Magnésio Quelato, Lipo Magre e Digestvit, e a Sunfood Clinical Brasil (marca Nutrivitalle), que sequer possuía licença para fabricar suplementos.



Veja lista de suplementos alimentares suspensos: Magnésio Dimalato e Magnésio Quelato (todos)



Expectos Mel (todos)



Lipo Magre (todos)



Max Beauty (todos)



Gestlac (todos)



Max Neural (todos)



Digestivit (todos) Já a Coopatan, produtora da Goma Hidratada Ekobom, precisou recolher voluntariamente um lote com embalagens estufadas, sinal de possível contaminação. Motivos da proibição e riscos ao consumidor

Entre 2020 e 2025, 63% dos processos de investigação abertos pela Anvisa envolveram suplementos alimentares. Crédito: Reprodução/Freepik

Segundo a Anvisa, as irregularidades vão desde a falta de estudos de estabilidade e segurança até a divulgação de efeitos medicinais sem comprovação científica. Além disso, os suplementos proibidos estavam sendo vendidos sem registro sanitário ou fabricados em locais não autorizados. A agência reforça que os consumidores que adquiriram algum dos produtos listados devem suspender imediatamente o uso. Caso apresentem sintomas adversos, é recomendada a busca imediata por atendimento médico.

