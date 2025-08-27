Anvisa proíbe suplementos alimentares irregulares; veja quais

Anvisa proíbe suplementos alimentares irregulares; veja quaisAgência proibiu fabricação, venda e propaganda de produtos de 4 empresas após identificar irregularidades, propaganda enganosa e riscos à saúde
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na segunda-feira, 25, no Diário Oficial da União, resolução determinando o recolhimento e apreensão de alguns suplementos alimentares em situação irregular.
Na sexta-feira, 22, a Anvisa já havia notificado a proibição de fabricação, comercialização, propaganda e uso de suplementos alimentares de quatro empresas.
Entre os problemas detectados estão ausência de registro, uso de substâncias proibidas e promessas enganosas de efeito terapêutico. Entenda mais a seguir.
Quais são os suplementos alimentares proibidos pela Anvisa?
No caso da Gold Suplementos LTDA (marca Gold Labs/Bariatric), a agência destacou que houve até relatos de efeitos adversos graves relacionados ao consumo.
Entre as empresas afetadas estão ainda a Floral Ervas do Brasil LTDA, responsável por suplementos como Magnésio Quelato, Lipo Magre e Digestvit, e a Sunfood Clinical Brasil (marca Nutrivitalle), que sequer possuía licença para fabricar suplementos.
Veja lista de suplementos alimentares suspensos:
- Magnésio Dimalato e Magnésio Quelato (todos)
- Expectos Mel (todos)
- Lipo Magre (todos)
- Max Beauty (todos)
- Gestlac (todos)
- Max Neural (todos)
- Digestivit (todos)
Já a Coopatan, produtora da Goma Hidratada Ekobom, precisou recolher voluntariamente um lote com embalagens estufadas, sinal de possível contaminação.
Motivos da proibição e riscos ao consumidor
Segundo a Anvisa, as irregularidades vão desde a falta de estudos de estabilidade e segurança até a divulgação de efeitos medicinais sem comprovação científica.
Além disso, os suplementos proibidos estavam sendo vendidos sem registro sanitário ou fabricados em locais não autorizados.
A agência reforça que os consumidores que adquiriram algum dos produtos listados devem suspender imediatamente o uso. Caso apresentem sintomas adversos, é recomendada a busca imediata por atendimento médico.
Aos consumidores que tiverem o produto do lote citado, a Anvisa orientou a entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da empresa, pelos telefones (73) 3540-1111 / (73) 98169-5668.
Confusão entre marcas e fabricantes
A Anvisa também alerta que identificar os responsáveis por suplementos nem sempre é simples. Muitas embalagens trazem apenas a marca ou o nome comercial do produto, dificultando a associação com a razão social real do fabricante.
Essa prática, proposital ou não, pode confundir o consumidor e tornar mais difícil a verificação sobre a regularidade das empresas no mercado.
Serviço
Denúncia de suplementos alimentares irregulares
- Contato: Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) - (73) 3540-1111 / (73) 98169-5668
