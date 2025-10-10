Duas horas de celular por dia? Cidade japonesa convida a racionalizar o uso de telas

Na cidade japonesa de Toyoake, foi aprovada uma norma que recomenda limitar o uso do celular a duas horas por dia. Embora a polícia não vá prender os infratores, o prefeito está decidido a melhorar a relação com as telas. Em uma entrevista em sua prefeitura, Masafumi Kouki diz à AFP que há meses está preocupado com "os efeitos negativos do uso excessivo de smartphones, em particular a forte diminuição da comunicação humana direta".

"Até mesmo nos trens, todo mundo está olhando para o celular, ninguém mais fala com ninguém", constata o prefeito. "Queria criar uma oportunidade para que nossos habitantes refletissem" sobre o problema, aponta. A prefeitura aprovou esta "ordenança local" com 12 votos a favor e 7 contra. A medida, centrada no uso adequado de celulares, laptops e tablets, entrou em vigor na semana passada e se aplica tanto a adultos quanto a crianças. Nesta cidade nos arredores de Nagoya, metrópole industrial do centro do Japão, a ideia não é impor sanções em caso de descumprimento, mas sim encorajar a autorregulação.

Quando a norma foi proposta, "a oposição foi quase unânime" na cidade, mas muitos cidadãos mudaram de opinião ao saberem que o "limite diário" não inclui o tempo de trabalho ou estudo e que se trata de uma recomendação, relata o prefeito. - "Interferência" - Isso não foi suficiente para convencer a totalidade dos 68.000 residentes de Toyoake.

"Hoje em dia, fazemos tudo — estudar, nos divertir, nos comunicar — com um celular", afirma Shutaro Kihara, um estudante de direito de 22 anos. Ele declara que a regulamentação é "bastante inútil ou ineficaz" para os jovens. A vereadora Mariko Fujie, de 50 anos, votou contra. O uso excessivo do smartphone é um problema social que merece ser abordado, mas "resisto muito à ideia de regular o tempo livre das pessoas mediante uma portaria", diz à AFP. "Parece uma interferência!".

O estudante do ensino médio Ikka Ito, fã de videogame, afirma que usa seu celular entre quatro e cinco horas por dia. "Comecei a reduzir meu tempo de tela voluntariamente desde o anúncio" e sem que seus pais lhe pedissem, diz ele. Com o objetivo de melhorar o sono, entre outros motivos, o texto recomenda aos alunos do ensino fundamental que evitem as telas após às 21h00.