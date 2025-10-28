Mounjaro para apneia do sono é recomendado? Descubra agora

Medicamento Mounjaro é indicado para tratar apneia do sono, segundo Anvisa / Crédito: Divulgação/Lilly

O medicamento Mounjaro foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento da apneia do sono em adultos com obesidade. A decisão foi publicada no último dia 20 de outubro, no Diário Oficial da União. A medicação contém Tirzepatida, substância já conhecida e que é utilizada no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

Esse ciclo se repete várias vezes durante a noite e o sono profundo e reparador não ocorre, causando prejuízos, afirma a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. O tratamento da apneia obstrutiva do sono (AOS) inclui - em casos moderados e graves - a utilização do uso de gerador de Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP), que promove um bombeamento de ar que impede o fechamento da garganta. Ainda, a apneia está relacionada com a obesidade, já que é um transtorno do sono comum em indivíduos obesos. E a perda de peso é um dos pilares do tratamento para a apneia do sono, informa o artigo “Explorando os efeitos da tirzepatida na apneia obstrutiva do sono: uma revisão da literatura”, o que justifica o uso do medicamento.

O médico pneumologista Ivan Fretas explica que o Mounjaro deve ser utilizado em condições específicas do tratamento, como em casos de adultos obesos e que não se adaptaram ao CPAP, por exemplo. Leia mais 'Sleepmaxxing', a perigosa busca pelo sono perfeito viraliza na internet Sobre o assunto 'Sleepmaxxing', a perigosa busca pelo sono perfeito viraliza na internet Como o Mounjaro é utilizado para combater a apneia do sono?

O Mounjaro se tornou mais conhecido após a apresentação das canetas emagrecedoras. Possui tirzepatida em uma composição, um misto dos hormônios GLP-1 e GIP, que tem efeito adicional na saciedade e ingestão calórica.

É aplicado de forma subcutânea e semanalmente. As doses variam entre 2,5 e 15 miligramas. A decisão da Anvisa se baseou em estudos feitos desde 2024 e que comprovaram o decréscimo da apneia em pacientes tratados com o Mounjaro durante 52 semanas, em comparação àqueles que receberam o placebo Medicação sem o agente ativo, ou seja, sem os ingredientes que seriam responsáveis por curar a doença.

. Pelo menos dois artigos demonstram a melhora dos sintomas, sendo um dos principais publicado em 2024 na revista científica "New England Journal of Medicine".