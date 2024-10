Dia do Dentista: confira 10 mensagens para homenagear o profissional

Dia do Dentista é comemorado nesta sexta-feira, 25; confira dez mensagens em homenagem à profissão e conheça a origem da data

A escolha da data remonta à criação dos primeiros cursos de odontologia no Brasil em 1884, ano em que a profissão foi oficializada. Essa data é uma oportunidade de reconhecer o papel essencial desses profissionais, que vão além da estética, contribuindo diretamente para a saúde pública.

A origem dessa celebração remonta ao ano de 1884, quando foi criada a primeira escola de odontologia no país, a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), que teve um papel fundamental na formação de dentistas e na valorização da profissão.

A escolha do dia 25 de outubro está diretamente relacionada à data de criação da primeira turma de dentistas formados no Brasil, que se formou em 1889, e, portanto, marca um momento significativo na história da odontologia no país.

A data foi oficialmente instituída em 1968, por meio de um decreto que reconheceu a importância do dentista na saúde pública e na promoção do bem-estar da população.

Essa celebração é uma oportunidade para destacar a relevância dos cuidados com a saúde bucal e a contribuição dos dentistas para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.