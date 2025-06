Harmonização orofacial: o cirurgião-dentista pode realizar o procedimento?

No entanto, a decisão mais recente do Poder Judiciário, de 21/08/2020, dada em segunda instância, foi favorável aos cirurgiões-dentistas, afirmando a competência legal dos profissionais da área para realizar procedimentos em harmonização orofacial.

O Ato Médico é uma lei federal, nº 12.842/13 , criada para especificar quais são as atividades exclusivamente médicas. Em 2019, o CFM entrou na J ustiça contra o CFO pelo direito exclusivo dos procedimentos de harmonização orofacial. O posicionamento se deu contra a resolução nº 198, onde a comunidade médica alegava que, por meio dela, havia desrespeito com a legislação ao permitir que cirurgiões-dentistas fizessem procedimentos invasivos de exclusividade da Medicina.

Sobre a lei do Ato Médico, o dentista afirma que ela só reforça a autonomia que o cirurgião-dentista possui. "No Artigo 4, parágrafo 6, fala que aquelas competências exclusivas do médico não se aplicam aos profissionais de Odontologia quando exercidas em sua área de atuação. Então, a harmonização orofacial está dentro da área de atuação do cirurgião dentista, e o cirurgião dentista não tem nenhuma restrição ao que ele pode prescrever ou aplicar. Não há o que se discutir", explica Luiz.



Ainda segundo ele, a entrada do cirurgião-dentista no mercado de procedimentos estéticos acabou por favorecer pessoas que antes não tinham tantas condições de aderir à harmonização por ser algo caro. "O cirurgião-dentista faz o mesmo procedimento, usando a mesma técnica, mas com um preço menor que o cobrado por médicos", esclarece.

Contudo, para que tais procedimentos sejam praticados, há uma forte fiscalização e regulamentação por parte do CFO. "O nosso papel é defender que a população tenha acesso ao tratamento da melhor forma possível. O Conselho Federal de Odontologia defende a possibilidade de poder escolher com qual profissional o indivíduo pretende fazer seu procedimento, dentro dos rigores da técnica. Dessa forma, o Conselho tem sido muito rígido na fiscalização desses procedimentos", finaliza Luiz.