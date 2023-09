Dia Nacional dos Surdos: acessibilidade na comunicação tem aumentado

Dia 26 de setembro é conhecido no Brasil como o Dia Nacional dos Surdos. A data foi instituída por uma lei de 2008 e visa conscientizar sobre a importância da inclusão das pessoas surdas na sociedade.

A data foi escolhida porque foi em 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro, que a primeira escola para surdos no país foi inaugurada: o Instituto Nacional de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines).

Em entrevista ao O POVO, o professor de Libras, pedagogo bilíngue e youtuber Lauro Neto avalia que a acessibilidade na comunicação tem aumentado. Neto também destaca a garantia de educação de qualidade para crianças surdas, com a presença de professores surdos, e a inclusão no mercado de trabalho com alguns dos principais desafios para a comunidade.