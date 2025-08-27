Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fábrica de suplemento é fechada pela Anvisa; saiba onde e por quê

Os responsáveis pelo local não foram localizados pela Polícia; veja vomo saber se um produto ou estabelecimento é regularizado pela Anvisa
Um galpão que funcionava como fábrica clandestina de suplementos alimentares foi fechado pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), nessa terça-feira, 19, em Itapemirim, no Espírito Santo. O estabelecimento já foi interditado e lacrado pela agência.

A irregularidade foi identificada nas proximidades da empresa Verdeflora, onde acontecia uma inspeção do Programa de Fiscalização das Indústrias de Suplementos Alimentares, conduzido pela Anvisa com as Vigilâncias Sanitárias de estados e municípios.

Além dos suplementos, medicamentos fitoterápicos sem registro na Anvisa foram localizados em condições higiênico-sanitárias precárias. Conforme determina o código sanitário local, os produtos deverão ser recolhidos e inutilizados.

Os administradores da empresa não foram localizados pela Polícia, solicitada pela equipe de inspeção. A prisão dos envolvidos é possível pelo cenário flagrante de crime contra a saúde pública.

O relatório de inspeção do estabelecimento clandestino será encaminhado para denunciar ao Ministério Público e, assim, realizar um processo administrativo sanitário contra os responsáveis.

Como saber se um produto ou estabelecimento é regularizado pela Anvisa?

Para conferir se um produto ou estabelecimento é regularizado pela Anvisa, basta acessar o Sistema de Consultas do órgão. A página contém sessões que podem confirmar a verificação da agência.

Sessões disponíveis para consulta no portal da Anvisa

  • Documentos: Bulário Eletrônico, Parecer de Avaliação de Medicamentos, Pesquisa Pública SEI, situação de documentos e validação de documentos;
  • Empresas e Fiscalização de Produtos: Certificado de Boas Práticas, Certificado de Boas Práticas - Medicamentos, Funcionamento de Empresa, Produtos Irregulares;
  • Informações Regulatórias: Consulta de Assuntos, Consulta de Nomes Técnicos de Produtos para Saúde, Fila de análise, Legislação AnvisaLegis, Lista de Análise;
  • Produtos: Alimentos, Cosméticos, Ensaios Clínicos, Medicamentos, Produto de Cannabis, Produtos para a Saúde, Saneantes, Tabaco.

