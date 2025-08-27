Fábrica de suplemento é fechada pela Anvisa; saiba onde e por quê

O galpão clandestino já foi interditado e lacrado pela Anvisa / Crédito: Divulgação/Gov

Um galpão que funcionava como fábrica clandestina de suplementos alimentares foi fechado pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), nessa terça-feira, 19, em Itapemirim, no Espírito Santo. O estabelecimento já foi interditado e lacrado pela agência. A irregularidade foi identificada nas proximidades da empresa Verdeflora, onde acontecia uma inspeção do Programa de Fiscalização das Indústrias de Suplementos Alimentares, conduzido pela Anvisa com as Vigilâncias Sanitárias de estados e municípios.