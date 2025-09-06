Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anvisa proíbe mais de 30 suplementos de uma única marca; veja lista

Anvisa proíbe mais de 30 suplementos de marca sem licença sanitária; veja lista completa

Conforme a Agência, produtos da empresa Erva Brasilis Produtos Naturais Ltda eram feitos sem licença sanitária e em condições insalubres
Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Estágiario/Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Cerca de 31 suplementos alimentares da empresa Erva Brasilis Produtos Naturais Ltda foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na última sexta-feira, 5.

A decisão determina a apreensão e veta a comercialização e o uso de todos os lotes dos produtos.

A medida ocorreu após uma inspeção sanitária que constatou que os suplementos eram produzidos em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e em desacordo com as boas práticas de fabricação de alimentos.

Proibições e implicações

Com a determinação, além da comercialização, também ficam proibidos a fabricação, a importação, a propaganda e o consumo dos suplementos.

Segundo a Anvisa, a medida está amparada no artigo 46 do Decreto-Lei n.º 986/1969, que estabelece que “os estabelecimentos que fabricam, acondicionam ou transportam alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente, seja ela estadual, municipal ou do Distrito Federal”.

LEIA TAMBÉM| Em situação precária, fábrica de suplemento é fechada pela Anvisa

Confira abaixo os suplementos proibidos:

  • Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos).
  • Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Moringa Marca Ervas Brasil (todos).
  • Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos).
  • Hibisco Marca Ervas Brasil (todos).
  • Graviola Marca Ervas Brasil (todos).
  • Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos).
  • Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos).
  • Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos).
  • Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos).
  • Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos).
  • Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos).
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos).
  • Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos).
  • Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos).
  • Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos).
  • Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos).
  • Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos).
  • Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos).
  • Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos).

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar