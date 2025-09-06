Anvisa proíbe mais de 30 suplementos de uma única marca; veja lista

Conforme a Agência, produtos da empresa Erva Brasilis Produtos Naturais Ltda eram feitos sem licença sanitária e em condições insalubres

A decisão determina a apreensão e veta a comercialização e o uso de todos os lotes dos produtos .

Cerca de 31 suplementos alimentares da empresa Erva Brasilis Produtos Naturais Ltda foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na última sexta-feira, 5.

A medida ocorreu após uma inspeção sanitária que constatou que os suplementos eram produzidos em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e em desacordo com as boas práticas de fabricação de alimentos.

Proibições e implicações

Com a determinação, além da comercialização, também ficam proibidos a fabricação, a importação, a propaganda e o consumo dos suplementos.

Segundo a Anvisa, a medida está amparada no artigo 46 do Decreto-Lei n.º 986/1969, que estabelece que “os estabelecimentos que fabricam, acondicionam ou transportam alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente, seja ela estadual, municipal ou do Distrito Federal”.



