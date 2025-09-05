Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anvisa apreende lote falso de Mounjaro; saiba o que fazer

Anvisa apreende lote falso de caneta emagrecedora; saiba o que fazer

Nesta semana, a Anvisa determinou a apreensão de um lote falsificado de Mounjaro. Saiba o que fazer caso tenha o medicamento em casa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de um lote de Mounjaro, medicamento para tratar diabete e obesidade, nesta quinta-feira, 4. A ação fiscal foi tomada após a unidade da Eli Lily no Brasil, empresa fabricante das canetas emagrecedoras, apontar desconhecimento do lote.

A seguir, confira o que fazer caso faça uso do medicamento e tenha o Mounjaro em casa.

Mounjaro: apreensão do lote falso

A Anvisa determinou a apreensão das canetas emagrecedoras após a Eli Lilly do Brasil Ltda., empresa que possui o registro do medicamento, comunicar à agência que não reconhece o lote 02024 do Mounjaro. O lote se trata, portanto, de uma falsificação. 

O decreto foi publicado no Diário Oficial da União e proíbe a comercialização e distribuição do lote citado.

Apreensão do Mounjaro: o que fazer?

Por se tratar de produtos falsificados, a Anvisa alerta que não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade.

Devido às circunstâncias, a agência orienta que os medicamentos vendidos como Mounjaro no lote 02024 “não devem ser usados em nenhuma hipótese”.

A Anvisa solicita que qualquer profissional de saúde ou paciente que identifique os lotes falsos, deve comunicar o ocorrido à Vigilância Sanitária (Visa) local ou pelos Canais de Atendimento no portal da agência.

