Ozempic, Wegovy e Mounjaro: diferenças das canetas emagrecedoras

Um dos mais populares inibidores de apetite, o Ozempic entrou no vocabulário dos brasileiros como um tratamento alternativo de obesidade e diabetes tipo 2. Além dele, o Mounjaro e o Wegovy também receberam aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para serem comercializados no país. No entanto, nem todos sabem como esses tratamentos funcionam, quais são as indicações e contraindicações e também a diferença entre cada uma das “canetas emagrecedoras”.

Para compreender melhor esse tratamento, O POVO conversou com Carolina Castro Porto Silva Janovsky, médica endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), que esclareceu esses pontos. A seguir, confira as principais diferenças entre as canetas emagrecedoras disponíveis no mercado farmacêutico brasileiro. Ozempic, Wegovy e Mounjaro: como funcionam e quais as diferenças? Os três medicamentos citados são agonistas hormonais, isto é, são feitos com substâncias que se ligam a receptores hormonais e desencadeiam resposta semelhante à do hormônio natural, produzindo um efeito biológico no paciente. Carolina explica que existem três substâncias principais em medicamentos do tipo:

liraglutida e semaglutida , que são agonistas do receptor do GLP-1, hormônio produzido no intestino que desempenha papel importante no controle de açúcar no sangue e na regulamentação do apetite;

, que são agonistas do receptor do GLP-1, hormônio produzido no intestino que desempenha papel importante no controle de açúcar no sangue e na regulamentação do apetite; tirzepatida, um misto dos hormônios GLP-1 e GIP, que tem efeito adicional na saciedade e ingestão calórica. A médica detalha que as principais canetas para emagrecimento indicadas por profissionais são a Wegovy (semaglutida 2,4 mg) e a Mounjaro (tirzepatida 5 mg - 15 mg), enquanto Ozempic (semaglutida 0,25 mg - 1 mg) é uma “caneta para diabetes”, com efeito de emagrecimento atrelado, mas sem ser o foco principal. Recomendado em casos de tratamento de diabetes tipo 2, o Ozempic é vendido no Brasil desde 2019, não sendo recomendado para menores de 18 anos. A aplicação é de forma subcutânea, na camada após a pele, mas nunca em músculos ou veias. Por isso, geralmente se dá no abdômen semanalmente, para que a semaglutida seja liberada na corrente sanguínea ao longo dos sete dias.

Já o Wegovy, que também tem semaglutida como ativo, é utilizado no tratamento de obesidade e sobrepeso associado ao menos uma comorbidade, como diabetes tipo 2 ou hipertensão. O medicamento pode ser utilizado por adultos e crianças com mais de 12 anos que possuam peso corporal acima de 60 kg. A principal diferença entre Ozempic e Wegovy é que o segundo, por ser focado no tratamento de obesidade, possui uma dose muito maior de semaglutida para potencializar a resposta hormonal. Por isso, as canetas de Wegovy são disponibilizadas com dosagens de 0,25 mg a 2,4 mg. O Mounjaro, diferente dos outros medicamentos, tem tirzepatida como ativo. A substância é uma dupla agonista de hormônios do intestino. A ação dela é semelhante à da semaglutida, com controle de açúcar no sangue e saciedade, mas possui uma resposta mais intensa ao acionar dois hormônios de uma vez só.