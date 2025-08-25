Ozempic, Mounjaro e Wegovy: por que manipulados estão proibidos

Manipulados de Ozempic, Mounjaro e Wegovy no Brasil: especialistas alertam que uso pode causar efeitos adversos graves / Crédito: FCO FONTENELE

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou um despacho nesta segunda-feira, 25, que proíbe a produção de versões manipuladas dos medicamentos Ozempic, Wegovy e Mounjaro, todos à base de semaglutida biológica, considerados de alto risco sanitário. A regra estabelece que somente insumos biotecnológicos provenientes de fabricantes validados pela Anvisa como "Novo Nordisk" e "Eli Lill" podem ser usados para manipulação.

Já os insumos sintéticos só poderão ser manipulados se já houver medicamentos registrados no Brasil com esses princípios ativos e, até o momento, não existe nenhum medicamento à base de semaglutida sintética liberado. Isto torna toda manipulação da substância, seja biotecnológica ou sintética, irregular e ilegal. O despacho da Anvisa também responde ao aumento da procura por medicamentos para emagrecimento no país. Nos últimos anos, o consumo de produtos à base de semaglutida e tirzepatida cresceu de forma acelerada, impulsionado por resultados rápidos na perda de peso. A alta demanda abriu espaço para o mercado paralelo, com a oferta de versões manipuladas em farmácias de todo o Brasil, muitas vezes sem comprovação de eficácia ou segurança.

Por que a Anvisa proibiu manipulados de Ozempic, Mounjaro e Wegovy no Brasil? A Anvisa justificou a medida pelo elevado risco sanitário associado à manipulação desses insumos. O processo de produção dessas substâncias é complexo: exige controle rigoroso de identidade, pureza, potência e estabilidade, aspectos difíceis de garantir em manipulações fora do ambiente industrial autorizado.