Preço do Mounjaro sobe 170% após pressões de Trump; entenda

Mounjaro é nome comercial do medicamento produzido pela Eli Lilly e utilizado para tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2 / Crédito: Reprodução / Freepik

A farmacêutica americana Eli Lilly anunciou que o preço do Mounjaro, nome comercial do medicamento tirzepatida utilizado para tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, subirá 170% no Reino Unido a partir de setembro. O reajuste ocorre em meio à pressão do presidente Donald Trump sobre a diferença nos valores dos medicamentos nos Estados Unidos. A empresa vem implementando aumentos no valor da caneta emagrecedora em toda a Europa. No Reino Unido, o preço do fornecimento mensal da dose mais alta do Mounjaro quase triplicará: passará de 122 libras (em torno de R$ 900,70 ou US$ 164, na cotação atual) para 330 libras (R$ 2.436,31 ou US$ 444,50).

Aumento do Mounjaro: pressão de Trump às farmacêuticas Desde maio, Trump vem pressionando a indústria farmacêutica a alinhar os preços praticados nos Estados Unidos aos valores de outras nações desenvolvidas. Em 12 de maio, ele assinou uma ordem executiva que estabelecia um prazo de 30 dias para que as empresas reduzissem os preços. Em julho, o presidente republicano enviou cartas, publicadas em sua plataforma Truth Social, direcionadas à Eli Lilly e a outras 16 farmacêuticas, reforçando suas exigências. “Hoje, os medicamentos de marca nos Estados Unidos custam, em média, até três vezes mais do que em qualquer outro lugar para os mesmos produtos. Esse fardo inaceitável sobre as famílias trabalhadoras americanas termina com meu governo”, declarou.