Preço do Mounjaro sobe 170% após pressões de Trump; entenda

Preço do Mounjaro sobe 170% após pressões de Trump; entendaApós carta do presidente dos Estados Unidos exigindo preços iguais, fabricante do Mounjaro eleva valor da caneta emagrecedora no Reino Unido
A farmacêutica americana Eli Lilly anunciou que o preço do Mounjaro, nome comercial do medicamento tirzepatida utilizado para tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, subirá 170% no Reino Unido a partir de setembro. O reajuste ocorre em meio à pressão do presidente Donald Trump sobre a diferença nos valores dos medicamentos nos Estados Unidos.
A empresa vem implementando aumentos no valor da caneta emagrecedora em toda a Europa. No Reino Unido, o preço do fornecimento mensal da dose mais alta do Mounjaro quase triplicará: passará de 122 libras (em torno de R$ 900,70 ou US$ 164, na cotação atual) para 330 libras (R$ 2.436,31 ou US$ 444,50).
Segundo a Medical News Today, o preço de tabela do Mounjaro nos EUA é de cerca de US$ 1.069,08 por mês. O preço real pode variar de US$ 1.000 a US$ 1.200 por mês, dependendo da farmácia e da dose.
Em comunicado à CNN Internacional, um porta-voz da Eli Lilly disse que a companhia havia originalmente acordado um preço de lista no Reino Unido significativamente abaixo da média europeia para evitar atrasos na disponibilidade do medicamento pelo NHS (sistema de saúde público britânico) quando foi lançado no país.
Ainda segundo a empresa, nos últimos meses "intensificou esforços para alinhar preços entre países desenvolvidos, especialmente na Europa".
Aumento do Mounjaro: pressão de Trump às farmacêuticas
Desde maio, Trump vem pressionando a indústria farmacêutica a alinhar os preços praticados nos Estados Unidos aos valores de outras nações desenvolvidas. Em 12 de maio, ele assinou uma ordem executiva que estabelecia um prazo de 30 dias para que as empresas reduzissem os preços.
Em julho, o presidente republicano enviou cartas, publicadas em sua plataforma Truth Social, direcionadas à Eli Lilly e a outras 16 farmacêuticas, reforçando suas exigências.
“Hoje, os medicamentos de marca nos Estados Unidos custam, em média, até três vezes mais do que em qualquer outro lugar para os mesmos produtos. Esse fardo inaceitável sobre as famílias trabalhadoras americanas termina com meu governo”, declarou.
Mounjaro no Brasil
No Brasil, seu uso é autorizado desde 2023 para o tratamento do diabetes tipo 2.
Em junho deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também aprovou o tratamento de obesidade, conforme regulamentação publicada no Diário Oficial da União no dia 9 do mês.
O fármaco está disponível nas farmácias desde maio em canetas de quatro doses para uso semanal com os preços variando entre:
- e-commerce: R$ 1.406,75 (2,5 mg) e R$ 1.759,64 (5 mg) e
- lojas físicas: R$ 1.506,76 (2,5 mg) e R$ 1.859,65 (5 mg).