Canetas emagrecedoras começam a ser vendidas com retenção de receita; entenda

Leia também: Anvisa autoriza uso do Mounjaro para controle de obesidade

A partir desta segunda-feira, 23, medicamentos agonistas GLP-1, como Ozempic e Mounjaro , conhecidos popularmente como "canetas emagrecedoras", passam a ser vendidos somente com retenção de receita. Mudança segue decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de abril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Produtos já eram comercializados apenas sob prescrição, mas agora a venda passa a ser feita unicamente após apresentação de duas vias da receita, para que uma delas fique retida nas farmácias. Os estabelecimentos de venda precisam fazer o registro no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC).

Já a outra cópia fica com o paciente, para acompanhamento do tratamento. Validade das receitas será de até 90 dias a partir da data de emissão das mesmas, período no qual produtos podem ser consumidos.

De acordo com a Anvisa, a medida tem como objetivo proteger a saúde da população brasileira, “especialmente porque foi observado um número elevado de eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos fora das indicações aprovadas pela Anvisa”.

Decisão, conforme órgão regulador, não altera o direito do profissional médico de prescrever os medicamentos para finalidades diferentes daquelas que estão descritas na bula.