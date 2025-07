31 de julho é o Dia do Orgasmo; saiba fatos, mitos e curiosidades

Celebrado no dia 31 de julho, o Dia do Orgasmo pretende conscientizar e desconstruir tabus envolvendo o prazer sexual. O grande “O”, como alguns se referem ao momento, é cercado de mitos, propagados especialmente pela incompreensão da experiência feminina.

“A quebra desse tabu começa com educação sexual, acesso à informação de qualidade, conversas abertas e respeito à diversidade de experiências. Profissionais de saúde também têm um papel fundamental em acolher essas questões com empatia e sem julgamento ”, afirma.

Silva explica que por séculos a sexualidade feminina foi reprimida, tratada com culpa e vergonha; como consequência, houve um impacto na forma como muitas mulheres se relacionam com o próprio corpo e prazer.

O POVO conversou com o ginecologista Alexandre Silva e Silva para entender as diferenças entre os tipos de orgasmos e esclarecer as dúvidas que as pessoas têm sobre eles.

“Enquanto o orgasmo masculino está, na maioria das vezes, diretamente ligado à ejaculação, com um pico rápido de excitação seguido de um período refratário, o corpo feminino apresenta uma resposta sexual mais complexa e variável , com múltiplos caminhos e capacidade para orgasmos múltiplos”, detalha.

“Isso não significa que a mulher demore mais por natureza”, acrescenta, explicando que o fato acontece quando o estímulo adequado não é oferecido. Com a abordagem certa, muitas mulheres podem atingir o orgasmo com rapidez e intensidade.

Uma das crenças mais difundidas sobre o orgasmo é que as mulheres demoram mais para alcançá-lo. No entanto, o ginecologista explica que essa é uma meia verdade .

Quais os diferentes tipos de orgasmos femininos?

Ainda sobre o orgasmo feminino, Silva detalha existirem diferentes tipos, sendo o mais conhecido o orgasmo clitoriano, que acontece a partir da estimulação do clitóris.

“Também existe o orgasmo vaginal, que envolve a estimulação de áreas internas como o ponto G e o colo do útero, além do orgasmo misto, que combina estímulos internos e externos. E, por fim, há relatos de orgasmos mamilares, anais e até orgasmos mentais ou energéticos, sem toque direto, relacionados à excitação intensa e à conexão emocional ou prática tântrica”, detalha.

É possível ter um orgasmo em uma relação sexual sem penetração?

Outro mito bastante difundido é de que uma relação sexual precisa de penetração para que se alcance o orgasmo dos praticantes. “O clitóris é o principal órgão do prazer feminino e sua estimulação não depende da penetração. Muitas mulheres, inclusive, só atingem o orgasmo com estímulo clitoriano externo”, ensina o médico.

“As preliminares são essenciais: elas criam conexão, aumentam a excitação e favorecem a lubrificação e o relaxamento necessários para que o prazer seja pleno. Sexo não é sinônimo de penetração; é troca, toque, presença”, finaliza.

Confira curiosidades sobre o orgasmo

A seguir, O POVO traz algumas curiosidades sobre o orgasmo:

1. De onde veio o orgasmo como conhecemos hoje?

A palavra orgasmo vem do grego antigo (orgasmós) e significa “excitação” ou “inchaço”.

Apesar disso, ela só foi atribuída ao seu significado moderno muito tempo depois, quando foi adaptada para o latim e posteriormente para o português, sendo usada para descrever o ápice da excitação sexual.

Conhecida como Santa Hildegard, freira se tornou uma figura notável por ser uma das primeiras a descrever o fenômeno do orgasmo Crédito: Reprodução/Autor Desconhecido

Já a primeira vez que um orgasmo feminino foi descrito foi no século XII quando a freira Hildegard de Bingen descreveu a experiência de uma mulher fazendo amor com um homem como tendo “uma sensação de calor no cérebro que comunica o sabor desse prazer e convoca a emissão da semente do homem”.

2. E o Ponto G, existe?

O Ponto G realmente existe e recebeu esse nome em homenagem ao pesquisador Ernst Grafenberg, quem escreveu pela primeira vez sobre essa zona altamente erógena, ainda nos anos 1950.

Publicado no The International Journal of Sexology, ele concluiu que: “A parede anterior da vagina, ao longo da uretra, é a sede de uma zona erógena distinta e deve ser levada mais em consideração no tratamento da deficiência sexual feminina”.

3. O primeiro orgasmo feminino nas telas de cinema

Considerada a inventora da tecnologia que permitiu o desenvolvimento de sistemas GPS, Bluetooth e Wi-Fi, a atriz Hedy Lamarr estrelou em 1933 o filme “Êxtase”, no qual interpretou o primeiro orgasmo feminino do cinema em um filme não pornográfico.

Hedy Lamarr fez história ao retratar um orgasmo pela primeira vez no filme "Êxtase" de 1933 Crédito: Divulgação/Zeitgeist Films

O momento causou um rebuliço tão grande na sociedade da época, que Friedrich Mandi, marido de Hedy, tentou comprar todas as cópias existentes do longa.

4. Orgasmo virou tema de TED Talk famoso

Apresentada pela jornalista americana Mary Roach em 2009, a palestra “10 coisas que você não sabia sobre o orgasmo” se tornou uma das mais assistidas no canal TED Talk no YouTube. Mary disse que a ideia veio do fato de que “todo mundo tem curiosidade sobre o tema”.

A jornalista Mary Roach decidiu se dedicar a pesquisar sobre o orgasmo, criando uma palestra conhecida como "10 coisas que você não sabia sobre o orgasmo" Crédito: Reprodução/TED Talk

Enquanto a maioria das TED Talks se concentrava em grandes ideias para mudar o mundo, a pesquisa de Roach seguiu outro viés, procurando explorar a fisiologia da sexualidade humana de maneira divertida. O objetivo é encorajar pessoas a falarem abertamente sobre sexo.