Dia do Orgasmo: a luta contra a lacuna de informações

Comemorado no dia 31 de julho, a data destaca a importância do bem-estar sexual, principalmente na vida das mulheres

Nesta quinta-feira, 31, é comemorado o Dia do Orgasmo, uma data que existe desde os anos 1990 com o objetivo de promover conversas honestas sobre prazer, igualdade e bem-estar sexual.

Mayumi Sato, CMO do Ysos, aplicativo para solteiros e casais que buscam encontros casuais, explica que o prazer da mulher no centro da conversa não é só uma escolha, mas é um posicionamento claro sobre o tipo de conexão que se pretende incentivar.

Conforme a terapeuta sexual, Zenilce Bruno, entre os benefícios, estão a liberação de endorfina e ocitocina, hormônios que reduzem o estresse e aumentam a sensação de bem-estar, melhoria do sono e do humor, fortalecimento do sistema imunológico, e aumento da autoestima e da conexão emocional com a parceria.

“Mas tão importante quanto o orgasmo em si é o caminho até ele. Uma boa relação sexual não se mede por tempo, frequência ou número de orgasmos. Ela se define por consentimento mútuo, comunicação clara, liberdade para explorar e conexão genuína. O prazer é um direito, não um privilégio. Falar sobre orgasmo é falar sobre autonomia, saúde, prazer e dignidade”, finaliza.

Confira 7 tipos de orgasmo:



1. Orgasmo sensorial sem penetração

O prazer não depende da penetração. Um orgasmo pode ser construído através de uma sinfonia de sensações: toques que arrepiam, o ritmo compassado da respiração, mordidas suaves que despertam a pele, beijos que exploram e uma massagem que mapeia cada centímetro do corpo. É um convite para desacelerar e mergulhar em um êxtase puramente sensorial.



2. Orgasmo durante a masturbação a dois

A masturbação a dois é um ato de intimidade profunda. Enquanto cada um se explora, o olhar compartilhado cria uma ponte de eletricidade e cumplicidade. Essa troca, que dispensa o toque direto, amplifica o autoconhecimento e constrói uma tensão erótica poderosa, culminando em um orgasmo que é ao mesmo tempo pessoal e conectado.



3. Orgasmo em ler e/ou ouvir contos eróticos

A mente é o órgão sexual mais poderoso. Ao ler ou ouvir contos eróticos, o cérebro se torna o palco principal. A imaginação, livre de barreiras físicas, constrói cenários, sensações e prazeres sem que um único toque seja necessário. É um orgasmo que nasce da palavra, da fantasia e da capacidade de se excitar com o poder de uma narrativa envolvente.



4. Orgasmo com brinquedos

Brinquedos eróticos são como chaves que abrem portas para sensações inéditas. De vibradores a sugadores, eles intensificam, diversificam e surpreendem. Utilizados a sós ou a dois, esses acessórios permitem explorar o corpo de maneiras novas, descobrindo caminhos para orgasmos mais potentes, localizados e, muitas vezes, inesperados.



5. Orgasmo realizando sua fantasia mais secreta

Tirar uma fantasia do plano das ideias e trazê-la para a realidade pode gerar um dos orgasmos mais libertadores. A vulnerabilidade e a excitação de viver algo há muito desejado criam uma experiência única. Encontrar parceiros que compartilham do mesmo imaginário é o que permite que o prazer flua sem amarras.



6. Orgasmo em silêncio total

Alcançar o clímax em completo silêncio é um exercício de autocontrole e introspecção. Todo o prazer que seria expresso em sons é contido, intensificando as sensações internas. É um orgasmo que explode para dentro, ideal para situações que exigem discrição, transformando o segredo em um potente catalisador.



7. Orgasmo de reconciliação

Após uma discussão, o sexo pode ser um catalisador poderoso. A tensão residual se converte em energia erótica, e o orgasmo funciona como uma descarga física e emocional. É o momento em que os corpos se reencontram antes das palavras, e o prazer atua como uma ponte para reestabelecer a intimidade, o afeto e a comunicação.



Fonte: Ysos