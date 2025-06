"Ser assexual não significa nunca praticar sexo"; entenda a orientação

Eliot Lima, 22, é estudante de Psicologia e se identifica como assexual: "Minha orientação nunca me impediu de amar e me relacionar" / Crédito: Arquivo pessoal

Em uma sociedade que supervaloriza o sexo, como é viver e amar sem desejar relações sexuais? Para muitas pessoas, essa é a realidade. A assexualidade, ainda invisibilizada mesmo na comunidade LGBTQIA+, é uma orientação sexual que diz respeito à ausência ou baixa intensidade de atração sexual. Isso não impede, porém, a construção de laços profundos e afetivos.

"Não vejo o sexo como algo indispensável em um relacionamento. Acredito em outras formas de conexão com quem amo", diz Eliot Lima, 22 anos, estudante de Psicologia. Eliot se identifica como assexual e compartilha sua vivência. LEIA TAMBÉM | Sigla LGBTQIA+: o que significa cada letra, segundo quem se identifica com elas Assexualidade: "Descobrir-me assexual foi um processo natural" Eliot conta que, no início da adolescência, acreditava ser bissexual ou pansexual. Mas, ao refletir sobre relacionamentos, percebeu que sua experiência destoava da maioria. "Notei que não sentia ou reagia como muitos dos meus amigos — e tudo bem com isso. Fui pesquisar, me entender", diz. A internet foi sua principal fonte de informação, ainda nos tempos do ensino fundamental.

Com o passar dos dias, Eliot foi construindo sua identidade com o apoio de pessoas próximas: “Fui acolhido por amigos e pela minha família. Falar sobre isso me liberta e também ajuda outros a se compreenderem”. Não é trauma nem falta de amor Entre os equívocos mais comuns, está a ideia de que pessoas assexuais são incapazes de amar ou manter relacionamentos.

“Existe uma visão errada de que, se a pessoa é assexual, não pode querer casar, se apaixonar, viver um romance. Isso é uma bobagem”, diz. “A gente ainda quer flores, cinema, casamento. Só não temos essa atração sexual e está tudo bem.” Outro mito que ele combate é o de que toda pessoa assexual rejeita o sexo completamente: “Generalizar só cria mais estigma. Ser assexual não significa nunca praticar sexo, e sim ter uma relação diferente com ele”. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Hoje, Eliot vive um relacionamento amoroso que respeita suas escolhas e seus limites. “Amo minha namorada. Ela me respeita como sou. Minha assexualidade nunca impediu — e nunca vai impedir — que eu ame. O ser humano foi feito para amar, e há tantas formas de fazer isso”.

Assexualidade na clínica: acolhimento ainda é exceção O psicólogo clínico Filipe Narciso Pereira trabalha com pacientes LGBTQIAP+ e acompanha de perto esses processos.