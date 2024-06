4 dicas para aumentar a libido e melhorar a saúde sexual

Médica explica como alguns hábitos do dia a dia podem ajudar a melhorar os momentos de prazer

A saúde sexual é uma parte fundamental do bem-estar e da felicidade das pessoas. Por isso, aumentar a libido pode trazer inúmeros benefícios, como reduzir a pressão arterial, otimizar a função do sistema imunológico e promover uma melhor condição cardiovascular. Além disso, desempenha um papel crucial na redução do estresse e da ansiedade, aumentando a autoestima e diminuindo os níveis de depressão.

Mas como é possível melhorar a saúde sexual e aumentar a libido para obter todos esses benefícios? A Dra. Jessica Durand, médica parceira da startup Humora traz 4 dicas eficazes. Confira:

1. Pratique exercícios físicos regularmente

O exercício físico tem um papel fundamental na promoção e manutenção da saúde sexual. Diversos estudos já destacaram seu impacto positivo tanto em homens quanto em mulheres, e mesmo pequenas sessões de atividade física podem trazer uma melhora significativa na libido. Segundo a especialista, “esse hábito contribui para um maior relaxamento durante os momentos de prazer”.