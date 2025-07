Demência: conheça os tipos, sintomas e como tratar

O Ministério da Saúde (MS), estima que, em 2019, 1,85 milhão de brasileiros viviam com Doença de Alzheimer (DA) e que até 2050 o número tenha triplicado.

Tipos de demência e sintomas

A demência é um grupo de doenças que se caracterizam pelo prejuízo de algumas capacidades do cérebro, como memorizar acontecimentos e dificuldade em se comunicar.

"Pode ser um prejuízo na capacidade de organizar coisas do dia a dia, que a gente chama funções executivas, como gerir minhas contas bancárias, por exemplo (...) Pode haver dificuldade de percepção de imagem", explicou o neurologista.

De acordo com ele, se pelo menos duas esferas do paciente são acometidas, a pessoa tem o diagnóstico de demência. As mais comuns são: alterações de memória e o gerenciamento de função executiva. “Demência é uma síndrome”.