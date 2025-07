IJF tem lotação e pacientes estão internados em macas nos corredores

Entidade diz realizar atendimentos acima da média em decorrência do aumento na procura, que é "típico" de junho

O Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza , registra lotação de pacientes em seus corredores, com pessoas recebendo assistência em macas espalhadas e em condições improvisadas. Unidade justifica que há um aumento na procura por atendimento por causa das festas juninas, que aumentam incidências de queda e acidentes com fogo.

Imagens e vídeos gravados nesta terça-feira, 1º, e encaminhados ao O POVO, mostram a área de passagem lotada de pacientes que estão em observação, aguardando por um vaga na enfermaria.

Entre pacientes que se encontram nessa situação estão muitos idosos. Pela gravação, é possível ver acompanhantes aguardando ao lado de macas, sentados em cadeiras de plástico. No entanto, de acordo com relatos, muitos deles estariam chegando a passar a noite em pé.

Informações de pessoas que estiveram no local apontam que a lotação chega a ser tão grande que as macas quase não conseguem passar pelos corredores. Até os médicos teriam se revoltado com a situação, mostrando indignação frente ao cenário observado na unidade.

Aumento de atendimentos seria comum ao período, diz IJF

Porucrado pelo O POVO, o IJF informou que realiza "atendimentos, neste momento, acima da média em decorrência do aumento na procura que é típico no período de junho". Segundo assessoria, isso acontece em razão das chuvas e das festas juninas, que aumentam incidências de queda e acidentes com fogo.