Infinity 12: pesquisa revela componentes do suplemento; confira

UFRN identifica paracetamol em suplemento rotulado como natural; substância não constava entre os ingredientes declarados no rótulo

Uma pesquisa conduzida pelo Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) identificou a presença de substâncias sintéticas em um suplemento comercializado com alegações de composição exclusivamente natural.

O produto analisado, denominado Infinity 12, teve sua formulação questionada após o relato de uma profissional de saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), que acompanhava uma paciente em tratamento para dores no ombro e observou o uso contínuo do suplemento.