Azeites proibidos no Brasil: veja lista completa da Anvisa

A medida mais recente, publicada no Diário Oficial da União nessa segunda-feira, 27, veta todos os lotes das marcas Grego Santorini e La Ventosa, incluindo fabricação, distribuição, propaganda e uso dos produtos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de mais duas marcas de azeite no Brasil. No total, seis marcas já foram proibidas somente em maio.

Neste caso, os produtos foram proibidos porque os CNPJs informados em suas rotulagens estão suspensos por inconsistência cadastral na Receita Federal do Brasil. Isso significa que os produtos têm origem desconhecida.

Essa determinação se soma às outras decisões semelhantes tomadas ao longo do mês que foram tomadas a partir de denúncias do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Veja abaixo a lista completa de azeites proibidos no Brasil.

Marcas de azeite proibidas pela Anvisa

Somente no mês de maio, a Anvisa emitiu três resoluções distintas vetando a venda de azeites impróprios. Veja lista de azeites proibidos após a fiscalização: