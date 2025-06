Whey protein: relembre marcas reprovadas na última análise do suplemento

Teste com whey protein apontou fraude em 48 marcas; venda foi suspensa após alerta da Senacon sobre composição adulterada; relembre as marcas reprovadas

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinou em dezembro de 2024 que nove sites suspendessem a venda de 48 marcas de whey protein com suspeita de adulteração na fórmula. Essa foi a última análise realizada com o suplemento.

Na época, a medida foi tomada após um estudo apontar que os produtos não entregavam a quantidade de proteína declarada nos rótulos.