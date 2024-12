Whey protein: veja lista de marcas que tiveram a venda suspensa

Whey protein: veja a lista das marcas reprovadas na pesquisa da Abenutri

ActiveNutrition - Protein Whey 3W

Age (Intlab Suplementos Nutricionais) - 3W

AST Sport Science (VB Indústria e Comércio de Supl) - VP2 Whey Protein Isolate

Athletica Nutrition - Whey Flavour



Athletica Nutrition - Best Whey



Athletica Nutrition - Best Whey



Bodyaction Nutri Science - Whey Muscle Hammer



Bodyaction Nutri Science - Isolate Prime Whey



Bodyaction Nutri Science - 3 Whey Top Waste



Bodyaction NutriScience - Isolate Prime Whey



Bodyaction Nutri Science - Isolate Prime Whey



Bodvaction Sports Nutrition - Isolate Definition



Cellucor (Nutrabolt) - Isolate Definition



Cobra Nutrition - Lso 10086



Essential Nutrition - Immuno Whey Pro-ekstations



Essential Nutrition - Immuno Gold Whey



Essential Nutrition - Cacao Whey



Evolution Nutrition Lab - Protein 1 Whey



ForceUP (LHS Foods) - 3Whey Prosein Powder



FTW Sports Nutrition - Whey Blend



FTW Sports Nutrition - Whey 3M



FTW Sports Nutrition - 3 Whey Protein



GSN Suplementos (Intlab Suplementos Nutricionais) - Whey Protein (Core Series]



GSN Suplementos (intlab Suplementos Nutricionais) - Iso Hydro Immuno Whey



Max Titanium - Whey Blend



Max Titanium - Whey Pro



MHP (Maximum Human Performance) - Maximum Whey



Monster Feed (Intiab Suplementos Nutricionais) - MonsterFeed Isolate Whey Mix



Monster Feed (Intlab Suplementos Nutricionais) - MonsterFeed Whey 100% Pure



Muscletech - Nitrotech Whey Gold



NitroMax The Heat Comércio varejista - Nitro Power Whey



Ravenna Sports Nutrition - SW Whey Protein



Ultimate Nutrition - Prostar 100% Whey Protein



Under Labz - sohydro++ Flexx Whey



Xpro Nutrition - Wso Isolate Whey



Xoro Nutrition - Iso-X Protein Complex



XTR Health Research - Hyper Whey



WHEY 100% PURE - INTEGRALMEDICA



WHEY 3W SUPER - INTEGRALMEDICA



NITRO HARD - INTEGRALMEDICA



ISO TRIPLE ZERO - INTEGRALMEDICA



ISO HYDRO-X - INTEGRALMEDICA



ISO BLEND COMPLEX - INTEGRALMEDICA

DARK BAR - INTEGRALMEDICA

Confira a nota completa do Grupo Supley na íntegra

"O Grupo Supley repudia fortemente a reprovação de produtos de whey protein que teve como fonte a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) que, mais uma vez, mente e propaga desinformação. São pesquisas com procedência duvidosa e por isso estão sendo questionadas judicialmente, havendo decisão que reconheceu as inconsistências metodológicas nos laudos e, no dia 8 condenando a Abenutri à retratação pública.



Os produtos do Grupo Supley são rotineiramente avaliados pela empresa e pela Anvisa, esta, sim, responsável por este tipo de análise e fiscalização. A Justiça também entende que os produtos do Grupo Supley estão em conformidade no que diz respeito à rotulagem, ingredientes e quantidades especificadas em seus produtos.



Mais uma vez, a Abenutri usa de falsas informações para trazer instabilidade ao mercado, desinformação e medo aos consumidores. A Associação adota uma postura controversa, com histórico de avaliações que não seguem os padrões técnico-científicos estabelecidos pela Anvisa, órgão regulador."



Whey Protein: antes ou depois do treino? VEJA melhor hora de tomar