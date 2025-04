O que é bom para soltar o intestino? Veja causas e soluções

Alimentação rica em fibras, hidratação e mudanças no estilo de vida ajudam a regular o funcionamento intestinal. Veja o que fazer para remediar o intestino preso

Conforme o gastroenterologista Diego Baima, é importante observar a frequência das evacuações. “Se você evacua menos de três vezes por semana, sente desconforto, inchaço e as fezes estão endurecidas, pode ser constipação.

Segundo Baima, apenas consumir fibras não é suficiente. “Você precisa beber água para que elas funcionem bem. Caso contrário, as fezes podem ficar ainda mais duras.” O especialista recomenda um consumo diário de pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água.

Agora, se há dor intensa, sangue nas fezes, perda de peso sem explicação ou alteração repentina no padrão intestinal, é essencial procurar um médico”, alerta o especialista.

Além da alimentação, a hidratação adequada e a prática de exercícios físicos são fundamentais para um intestino regulado. “A desidratação é uma das principais causas de constipação. O ideal é tomar bastante água ao longo do dia”, afirma o médico.

O uso de probióticos pode ser benéfico para quem sofre com constipação frequente. “Eles ajudam a equilibrar a flora intestinal, mas não fazem milagres”, pontua o especialista.

Outro ponto que pode influenciar no funcionamento do intestino é o hábito de segurar a evacuação. “Se você segurar muito, o intestino acaba ‘aprendendo’ a ficar preso e depois será mais difícil normalizar o funcionamento”, alerta Baima.

Sobre os laxantes, Baima faz um alerta: “Os naturais, como ameixa e mamão, podem ser usados com segurança. No entanto, laxantes medicamentosos devem ser tomados apenas sob orientação médica, pois alguns tipos podem causar dependência e prejudicar o funcionamento natural do intestino”.

Constipação em mulheres, idosos e gestantes

Mulheres, idosos e gestantes costumam sofrer mais com prisão de ventre. Segundo o gastroenterologista, os fatores hormonais influenciam diretamente no trânsito intestinal das mulheres.

Já nos idosos, o metabolismo mais lento e a menor ingestão de água e fibras contribuem para o problema.