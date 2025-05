Feijão e outros grãos: quais causam mais gases? O que fazer?

Presente diariamente na mesa de milhões de brasileiros, o feijão é um dos alimentos mais produzidos e consumidos no país. A safra de grãos 2024/25, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), deve ser a maior da história, com estimativa de 322,53 milhões de toneladas produzidas.

"Outros carboidratos conhecidos também podem ajudar nesse processo, como a frutose, além do fitato e tanino que podem afetar a digestão de alguns nutrientes e se relacionar indiretamente com a produção de gases", explica ele.

Isso porque esses alimentos também são ricos em oligossacarídeos. A intensidade do desconforto, no entanto, pode variar de pessoa para pessoa.

Além do feijão, outras leguminosas como lentilha, grão-de-bico, soja e ervilha apresentam o mesmo comportamento no organismo.

Grão-de-bico;

Soja;

Lentilha;

Repolho;

Brócolis;

Couve-de-bruxelas.

Técnicas para reduzir a formação de gases pelo feijão

Uma técnica eficaz é deixar o feijão de molho antes de cozinhá-lo. Crédito: Reprodução/Freepik

Apesar do desconforto que o feijão pode causar, é possível adotar algumas estratégias para minimizar esse efeito sem precisar excluí-lo da dieta. Confira as principais:

1. Deixe o feijão de molho

Uma das técnicas mais eficazes é o remolho. Deixar o feijão em água fria por 12 horas antes do cozimento ajuda a eliminar parte dos oligossacarídeos presentes nos grãos. Após esse período, é essencial descartar a água do molho e lavar os grãos antes de cozinhar.

2. Cozinhe bem os grãos

O tempo de cozimento também influencia na digestibilidade do feijão. Na panela de pressão, cozinhar por cerca de 30 minutos é suficiente. Em panela comum, o ideal é entre 60 e 90 minutos. Isso contribui para a quebra dos compostos responsáveis pela formação de gases.

3. Use ervas durante o preparo

Ervas como louro, erva-doce, cominho e funcho possuem compostos bioativos que favorecem a digestão e aliviam cólicas abdominais. Incorporar essas ervas no preparo do feijão é uma prática antiga que ainda funciona.

4. Retire a casca do feijão

A casca do feijão contém maior concentração de oligossacarídeos. Removê-la pode ajudar a reduzir o risco de gases. Para isso, basta deixar os grãos de molho por alguns minutos, esfregar com as mãos para soltar as cascas e removê-las com água.

Outras dicas para aliviar os gases

Mesmo com todos os cuidados, ainda é possível que gases se formem. Nestes casos, há alternativas simples que ajudam a aliviar o desconforto: