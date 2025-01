Álcool te ajuda a dormir mais rápido, mas piora a qualidade do sono – por quê?

Relaxar após um longo dia, com uma taça de vinho ou uma cerveja, pode ser agradável. Mas a substância pode fazer você acordar com mais frequência ou causar sono mais leve de madrugada

O álcool costuma ser usado como auxiliar do sono . Algumas pessoas acreditam que a bebida antes de dormir irá ajudá-las a adormecer com mais facilidade.

A bebida também pode fazer você acordar com mais frequência ou causar sono mais leve de madrugada. Isso é significativo, pois o sono REM — também conhecido como "sono dos sonhos" — é considerado importante para a memória e para regular as emoções.

Estas perturbações do sono REM são observadas mesmo com o consumo de baixas doses de álcool (cerca de duas bebidas padrão) até três horas antes de dormir.

Perturbações do sono de qualquer tipo podem fazer você se sentir mais cansado no dia seguinte. E os distúrbios do sono REM também podem gerar dificuldades na consolidação da memória e prejudicar as funções cognitivas e a regulagem das emoções.