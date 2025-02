O que comer antes de dormir? Veja os alimentos que não atrapalham o sono

Alimentos consumidos nas últimas refeições do dia podem ajudar a ter uma boa noite de sono. Veja dicas do que comer antes de dormir

A alimentação é um dos fatores que garantem a qualidade do sono, já que até o horário em que você come pode influenciar seu relógio biológico. Com exercício físico e uma boa rotina noturna, os alimentos são aliados para a boa noite de sono.

Para isso, é necessário estar atento à alimentação no decorrer do dia, principalmente as últimas refeições. Confira quais alimentos consumir antes de dormir.