Dentes amarelos: entenda as causas, como prevenir, tratamentos e mais

O amarelamento dos dentes é um fenômeno comum, especialmente na vida adulta, e pode ocorrer por diferentes razões. Entre os principais fatores estão a pigmentação natural, o acúmulo de placa bacteriana, o consumo de alimentos e bebidas com corantes, o tabagismo e o envelhecimento.

O cigarro contém nicotina e alcatrão, substâncias que aderem ao esmalte dental e causam manchas com o tempo. O fumo também contribui para o desgaste do esmalte, tornando os dentes mais suscetíveis ao amarelamento.

Segundo o cirurgião-dentista Mateus Sampaio, “o processo natural de envelhecimento dental também pode deixar os dentes mais escurecidos com o tempo”.

A tonalidade dos dentes pode ser herdada geneticamente. Algumas pessoas possuem naturalmente dentes mais amarelados devido à composição da dentina, camada interna do dente que influencia sua coloração.

Certos antibióticos e medicamentos podem interferir na coloração dos dentes, tornando-os mais amarelados. “O exemplo clássico é a tetraciclina, que pode comprometer as estruturas dentárias se for utilizada durante a formação dos dentes. No entanto, esse medicamento vem sendo cada vez menos prescrito para crianças e gestantes”, explica o especialista.

De acordo com Sampaio, “é importante ter uma dieta balanceada, priorizando alimentos cariostáticos, como laticínios, carnes, ovos, legumes e grãos, pois ajudam a manter a saúde bucal”.

“A melhor forma de prevenir o amarelamento dos dentes é realizando uma higiene bucal adequada para remover o biofilme bacteriano e evitar a formação do tártaro”, reforça Sampaio.

Para manter os dentes mais brancos e evitar manchas indesejadas , algumas práticas podem ser adotadas no dia a dia:

“O clareamento dental utiliza um gel clareador, geralmente à base de peróxido de hidrogênio ou de carbamida”, explica Sampaio. “Pode ser realizado no consultório ou de forma supervisionada, com o paciente aplicando o gel em uma moldeira por algumas horas diárias”.

Outra opção é a aplicação de facetas de porcelana ou resina, que proporcionam um sorriso mais branco e uniforme. A limpeza profissional também pode ser eficaz, removendo manchas superficiais e tártaro acumulado.

No entanto, nem todas as pessoas podem realizar o clareamento. “Crianças menores de 13 anos, gestantes, lactantes e pessoas alérgicas ao peróxido de hidrogênio ou de carbamida devem evitar esse procedimento. Além disso, pacientes com doenças gengivais ou cáries não tratadas devem corrigir esses problemas antes de considerar o clareamento”, alerta o dentista.

Para quem tem restaurações ou próteses dentárias, é importante lembrar que esses materiais não clareiam com o mesmo tratamento. “Nesses casos, pode ser necessário trocar as restaurações ou próteses para harmonizar com a nova tonalidade dos dentes naturais”, acrescenta.

Dentes amarelos: cuidados contínuos para um sorriso saudável

Dentes amarelos: quais são os cuidados contínuos para manter o sorriso saudável? Crédito: Pexels / hello aesthe

Manter a saúde bucal em dia é fundamental para evitar o escurecimento dos dentes e garantir um sorriso bonito e saudável. Além da higiene adequada, consultas regulares ao dentista permitem a identificação precoce de possíveis problemas.

A frequência da limpeza profissional pode variar de pessoa para pessoa. “Recomenda-se que seja feita a cada seis meses, mas pacientes com doença periodontal podem precisar de idas mais frequentes ao dentista”, informa Sampaio.

Outro fator a ser considerado são os retoques no clareamento dental. “Os efeitos do clareamento duram bastante tempo, mas, dependendo da exposição a fatores que mancham os dentes, pode ser necessário um retoque”, explica.

Por fim, o especialista alerta sobre o uso de métodos caseiros para clareamento. “Receitas como bicarbonato de sódio e carvão ativado podem remover manchas superficiais, mas são prejudiciais ao esmalte dentário e podem causar danos irreversíveis, incluindo sensibilidade”.

Seguindo essas orientações, é possível manter um sorriso saudável, evitando o escurecimento dos dentes e garantindo bons hábitos para a saúde bucal.

