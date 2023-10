Mais da metade dos brasileiros não vão ao dentista, aponta Ministério da Saúde

Cerca de 41,5% de pessoas com mais de 60 anos não tem mais os dentes, além de outras consequências do descuido

Dados preliminares divulgados pelo Ministério da Saúde (MS) mostram que aproximadamente 60% dos brasileiros não usufruem de serviços odontológicos de qualidade, o que pode resuçtar em problemas como cáries, doenças periodontais e perda dentária precoce. A pasta também indicou que 55% dos brasileiros não vão ao dentista pelo menos uma vez ao ano.

As consequências desses dados são observadas na boca das pessoas. Aproximadamente 41,5% de pessoas com mais de 60 anos não tem mais os dentes, além de outras consequências do descuido: cáries, mau hálito e gengivite, além da saúde geral prejudicada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O odontologista Rodrigo Amadori pontua que para além das questões de saúde, cuidar dos dentes tem forte ligação com a autoestima. “Os procedimentos mais comuns em odontologia estética no Brasil incluem clareamento dental, lentes de contato dental, facetas de porcelana e ortodontia estética, dentre outros, e o objetivo desses procedimentos é melhorar a aparência dos dentes, proporcionando um sorriso mais bonito e harmonioso”, diz.