Clareamento dental: como funciona, riscos e cuidados

O procedimento de clareamento dental, realizado em consultórios odontológicos ou até mesmo em casa, com a supervisão profissional, é uma opção aos pacientes que desejam um sorriso com dentes brancos.

A coloração amarelada do dente, contudo, não é um fenômeno anormal e está relacionada, entre outros fatores, com a ação de substâncias pigmentadas que entram em contato com a estrutura bucal — o café e o suco de uva integral são algumas delas.

Confira a seguir o funcionamento dos tipos de clareamento dental, além dos cuidados necessários antes do procedimento.

O que é clareamento dental e como funciona?

O clareamento dental é um tratamento odontológico que procura restaurar a cor original dos dentes, preferencialmente atingindo uma coloração mais branca.

O procedimento funciona por meio da aplicação de um produto na estrutura do dente. Este produto será dissociado em água e oxigênio, entrando na estrutura para limpar a coloração adquirida pelos dentes ao longo dos anos.

“Ele não vai levar a uma cor que você nunca teve”, avisa o dentista Igor Pontes ao O POVO. O profissional destaca que o clareamento removerá as pigmentações adquiridas, deixando o dente com a sua cor natural.

Tipos de clareamento dental

O processo para o clareamento dental pode ser empregado em formatos diferentes, todos relacionados ao objetivo de clarear os dentes do indivíduo em consultório ou sob a supervisão do dentista.

Clareamento dental caseiro

No procedimento caseiro, o paciente colocará o gel clareador em uma moldeira e a deixará encaixada nos dentes durante um período previamente discutido com o profissional odontológico.

É possível que o processo demore um pouco mais do que outros tipos de clareamento realizados em consultório, visto que a escolha caseira contará com a disciplina do próprio paciente em seu domicílio para que o resultado seja efetivo.

Clareamento dental profissional (em consultório)

Esse tipo de clareamento é realizado no consultório do dentista, com o preparo de uma solução que protegerá a gengiva do paciente. Em seguida, o profissional aplicará o gel clareador, concentrado em peróxido de hidrogênio.

A composição do produto para clareamento no consultório se diferencia pela maior concentração — comparada à substância usada no tratamento caseiro — além de efeito mais rápido.

Com luz ultravioleta

O clareamento com luz ultravioleta é usado por meio de um aparelho de LED sob os dentes do paciente por alguns minutos, com aplicação ou não do gel clareador no consultório. Uma de suas vantagens destacadas é a rapidez.

Clareamento interno

O clareamento interno busca focar em um dente específico que sofreu alterações em sua coloração, mas por meio de sua parte interna. Nesse caso, uma pequena abertura é feita pelo dentista para que o produto seja inserido e consiga agir.

Clareamento dental a laser

O procedimento a laser é feito pelo dentista em seu consultório, isolando as gengivas do paciente antes de aplicar o gel clareador. Em seguida, a exposição ao calor do laser pode acelerar o êxito do clareamento.

Fitas de gel clareador

As fitas clareadoras podem se apresentar como uma alternativa mais barata e são aplicadas diretamente nos dentes por tempo determinado nas instruções.

Entre os ingredientes, está o peróxido de hidrogênio, cuja composição em agentes é regulamentada pela Resolução da Diretoria Colegiada no Diário Oficial da União sobre os agentes clareadores dentais classificados como dispositivos médicos.

A resolução foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2015 e busca busca estabelecer critérios para a embalagem, rotulagem e comercialização dos agentes que contêm em sua composição mais de 3% (três por cento) de peróxido de hidrogênio presente ou liberado de outros componentes ou da própria mistura.

Quando o clareamento dental é indicado?

A insatisfação com a coloração dos dentes pode ser um dos motivos para a realização do tratamento estético. “Uma coisa importante de se frisar é que esse dente deve ter sido escurecido ao longo dos anos”, explica Igor Pontes.

O dentista completa que a aplicação do produto clareador em pacientes que sempre possuíram o dente mais escuro não apresentará os mesmos resultados.

Clareamento dental tem riscos?

“O clareamento deve sempre ser feito ou em consultório, ou sob a supervisão de um dentista”, alerta Pontes. Se realizado de forma equivocada, sem instrução, o procedimento pode causar necrose de gengiva ou dental.

“Se o paciente quiser aplicar por conta própria e usar uma concentração inadequada, ele pode causar uma necrose de gengiva. Se ele tiver cárie ativa e fizer um clareamento em cima dessas cáries, ele pode causar uma necrose”, explica.

O clareamento feito por profissionais com experiência, contudo, não apresenta riscos ao paciente.

Quais são os cuidados necessários antes do procedimento?

Além dos cuidados usuais com a arcada dentária, como escovar os dentes e usar fio dental, não existem diretrizes específicas a serem seguidas antes do procedimento.

O paciente verificará, ao lado do seu dentista, se não existe inflamação nas gengivas ou sobre a possibilidade de uma limpeza prévia dos dentes.

Como é o cuidado no dia a dia após o clareamento?

O uso de pasta para sensibilidade por cerca de 15 dias é uma das recomendações apresentadas pelo dentista Igor Pontes. Além disso, a manutenção da higiene bucal segue como um aspecto importante a ser seguido.

O paciente também pode evitar alimentos pigmentados, como café e vinho, para que o efeito do clareamento dure por mais tempo.

Qual é o valor do clareamento dental?

O valor é modificado de acordo com a avaliação do profissional sobre o tipo de clareamento a ser realizado. Em média, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos (CBHPO) apresenta os seguintes valores (2020):

Clareamento de dente desvitalizado (por sessão): R$ 131,90

R$ 131,90 Clareamento dentário caseiro (por arcada): R$ 368,20

R$ 368,20 Clareamento dentário de consultório (por arcada): R$ 368,20

Dúvidas frequentes

Confira a seguir as principais dúvidas sobre o processo de clareamento dental e sua duração.

Quanto tempo dura o efeito do clareamento?

O tempo de duração do clareamento dependerá dos hábitos alimentares e higiene bucal dos pacientes. Uma alimentação pigmentada, com a presença constante de café, Coca-Cola, vinho ou beterraba, por exemplo, pode contribuir com o escurecimento dos dentes.

Faz mal fazer clareamento nos dentes?

Após o procedimento, o dente pode apresentar sensibilidade, mas o clareamento dental feito de forma responsável e guiado por um profissional não apresenta efeitos colaterais nocivos ao paciente.

Qual é o melhor tipo de clareamento dental?

O tratamento adequado para cada paciente deve ser discutido com o dentista, levando em consideração as necessidades do indivíduo e a condição de seus dentes.



O clareamento dental pode ser uma opção aos interessados em cuidar da estética de seus dentes, procurando atingir uma coloração mais clara. É preciso, contudo, sempre realizá-lo ao lado de um dentista experiente.

