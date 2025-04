Tem dificuldade em se concentrar? Confira 8 dicas para manter o foco

Dificuldades para a concentração estão relacionadas ao funcionamento do cérebro; alguns ajustes de comportamento podem auxiliar. Conheça dicas de especialista / Crédito: wayhomestudio / Freepik

Com o avançar da idade, é natural que a capacidade de concentração e a memória sofram alterações, já que a eficiência do cérebro diminui gradualmente com o envelhecimento. Muitas pessoas notam que se tornam mais distraídas e têm mais dificuldade para focar em tarefas simples do dia a dia, como concluir um trabalho, reter as informações de um livro ou até mesmo acompanhar uma conversa.

“Quando falamos em capacidade de concentração, temos que falar de cérebro, mas também de padrão de comportamento. Um deles é a qualidade do sono, por exemplo. Uma pessoa que sofre de apneia provavelmente terá dificuldades de concentração. Pessoas com sobrepeso também podem sofrer mais com esse problema”, observa a médica Sley Tanigawa Guimarães, coordenadora da pós-graduação em Medicina de Estilo de Vida da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein.



Geralmente, os problemas de foco e atenção se tornam mais evidentes a partir dos 50 anos, mas podem surgir bem antes, especialmente em mulheres na perimenopausa – o período de transição que começa cerca de dez anos antes da menopausa. Nessa fase, marcada por mudanças hormonais no corpo feminino, é comum que as mulheres comecem a perceber dificuldades de concentração a partir dos 40 anos.

Contudo, embora essas alterações sejam esperadas em algum grau, existem diversas maneiras de manter a mente ativa e evitar que esses problemas se tornem mais intensos com o tempo. LEIA TAMBÉM | Digitar ou escrever? Cientistas revelam o que é melhor para o cérebro



Mudanças de hábitos podem ser o suficiente

“As pessoas não precisam se desesperar e ficar procurando diagnósticos médicos, tipo TDAH [Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade] ou demência. Porém, quando as dificuldades de concentração se tornam frequentes e impactam significativamente o cotidiano, trazendo prejuízos para o trabalho e o dia a dia, aí sim é importante procurar ajuda médica”, orienta Guimarães.

A seguir, veja algumas estratégias para melhorar a concentração:

1. Prepare o ambiente

Antes de realizar qualquer atividade que exija concentração, é importante escolher um local adequado — a bagunça pode distrair sua mente e “roubar” sua atenção.

Tente organizar seu espaço de trabalho para que seja um ambiente agradável, silencioso, bem iluminado, arejado e, preferencialmente, longe da televisão. “A pessoa precisa se sentir o mais confortável possível para concluir a tarefa”, afirma Sley Guimarães.

2. Elimine distrações

O cérebro leva tempo para retomar o foco depois de uma interrupção. Por isso, ao começar a trabalhar em uma tarefa, desligue a TV, configure bloqueadores de mensagens no seu computador, silencie seu smartphone (desative notificações do celular ou acione o modo “não perturbe”) e feche abas desnecessárias no computador.

Se achar que algum barulho de fundo ajuda na concentração, use fones de ouvido e ligue alguns sons suaves, como cantos de pássaros ou música instrumental.