Colher de pau é proibida? Veja riscos e cuidados com o utensílio

Embora não haja uma proibição explícita em relação ao uso deste material nas cozinhas domésticas, especialistas alertam para a importância de cuidados rigorosos com a higienização. Afinal, a tradição não pode ser uma desculpa para comprometer a saúde .

Existe uma regulamentação técnica , proposta pela Anvisa: qualquer material destinado a contato com alimentos não pode transferir “componentes indesejáveis, tóxicos ou contaminantes que possam representar risco ou modificar de forma inaceitável a composição do alimento”.

Ela destaca que pode haver uma contaminação alimentar ao colocar o utensílio contaminado em contato com algum alimento . Ademais, o ciclo contínuo entre lavagem e uso acarreta sujidades que não enxergamos a olho nu ou que já penetraram no objeto.

Como conservar e higienizar a colher de madeira?

Se você quer continuar usando o utensílio, é necessário atenção na hora de higienizar e conservar não só a colher de pau, mas todos os itens de madeira usados na cozinha. As profissionais alertam que o ideal é evitar a utilização, mas dão dicas para reduzir os riscos.

Josiane ressalta que a higienização deve ser feita imediatamente após o uso, com água quente e detergente neutro, utilizando uma escova de cerdas para alcançar áreas irregulares. Após isso, deixar o item secando ao ar livre, em local seco e ventilado.

Isso porque a umidade é algo para ficar atento. A exposição prolongada à umidade ou o uso em lava-louças pode deteriorar rapidamente o material que acaba comprometendo sua integridade microbiológica.

Mas atenção: o processo não é apenas esse!

Sanitização periódica da colher de madeira

“A maneira de reduzir os riscos, mas que não isenta o risco, é deixar de molho no hipoclorito, a solução de cloro utilizada em cozinhas comerciais para higienizar tábuas e colheres de polipropileno”, indica a nutricionista Milena Lessa.

Josiane Lima diz que é importante realizar essa “sanitização periódica” com a solução de hipoclorito de sódio e ensina como ela deve ser feita:

Adicione uma colher de sopa de hipoclorito de sódio/água sanitária para cada litro de água

Deixe de molho por 10 minutos

Enxágue com água potável

Deixe secar ao ar livre, em local seco e ventilado

Quando é hora de trocar a colher de madeira?

Deve-se considerar o descarte da colher de madeira ao observar sinais como rachaduras, fissuras profundas, escurecimento persistente, superfície áspera ao toque ou odores desagradáveis que persistem mesmo após a higienização.

“Esses indicativos apontam para a degradação da estrutura da madeira e tornam ineficaz qualquer tentativa de limpeza profunda, aumentando o risco de contaminação dos alimentos por microrganismos patogênicos”, explica a engenheira de alimentos.

Por que a colher de madeira ainda é popular entre os brasileiros?

A origem da colher de pau remonta a tempos passados, quando os primeiros utensílios de cozinha eram feitos de materiais naturais disponíveis e se tornou um item passado de geração a geração. “O uso contínuo da colher de madeira está atrelado a fatores culturais, afetivos e também funcionais”, destaca Josiane.

De acordo com ela, a colher de madeira também é muito popular e facilmente encontrada em feiras e mercados devido a características práticas como a resistência ao calor e o fato de não danificar superfícies antiaderentes.

Afetividade e tradição

Estes são os principais motivos para o item ser o favorito de algumas pessoas, como Thaiany Conrado, babá que atualmente mora fora do Brasil. A jovem de 22 anos destaca que uma das coisas que mais sente falta ao residir em Londres é cozinhar com colher de madeira.

“Sinto algo muito afetivo nela. Aprendi a cozinhar muito nova, só de observar minha avó e minha mãe cozinhando. Me lembro que ambas gostavam bastante de usar. Acho que peguei o costume. Claro que peguei bem mais afinidade depois, mas são anos de amores por uma simples colher [risos] ”, revela.

A paixão foi tanta que Thaiany até mesmo tatuou o utensílio em seu braço. “Pensei ‘seria algo muito único’. Antes de fazer, até comentei com algumas pessoas e falavam ‘você é doida, quem tatua isso?’. Na época, ficava quieta. Eu quase não fiz, por conta do que as pessoas falavam”, lembra.

Ela conta que o tatuador foi quem desenhou tudo e a ajudou em todo o processo: “Me ajudou a perceber que eu queria sim! E no final eu e ele declaramos que foi nossa favorita da sessão; eu fiz cinco tatuagens naquele dia”.

Thaiany Conrado decidiu tatuar uma colher de madeira mesmo após questionamentos Crédito: Arquivo pessoal

Colher de madeira: veja opções para substituir o utensílio

Existem outros materiais capazes de trazer os benefícios de uma colher de madeira. A própria Thaiany faz o uso de utensílios de silicone para suprir a falta das suas colheres de pau em Londres.

“Eu ainda estou a procura de algum lugar que venda minha querida colher por aqui e até cogitando pedir para alguém trazer do Brasil para mim. Mas a de silicone tem feito um ótimo papel, acho que posso dizer que seria a segunda da lista de favoritos”, destaca.

Silicone está entre os materiais que os profissionais indicam para usar na hora de cozinhar. Veja algumas opções de listadas por Milena Lessa e Josiane Lima:

Plástico polipropileno (PP)



Silicone de grau alimentício



Aço inoxidável

Além das colheres, outros utensílios de cozinha como tábuas de corte ou espátulas de madeira também podem ser trocados pelas versões em outros materiais como os listados acima.

O POVO procurou a assessoria de imprensa da Anvisa na manhã do dia 7 de abril para detalhar as normas e as recomendações ao uso de utensílios de madeira na cozinha.