Com IA, cientistas encontram tratamento para paciente com doença rara

Análise feita por algoritmo permitiu identificar a melhor opção de medicamento para pessoa que não tinha avanços com outros tratamentos

Uma ferramenta de inteligência artificial (IA) ajudou a encontrar o melhor medicamento para tratar um paciente com a doença de Castleman Multicêntrica Idiopática (iMCD), que tinha poucas chances de vida e não respondia mais aos tratamentos.

O achado foi descrito em artigo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e publicado em fevereiro no New England Journal of Medicine. Atualmente, a pessoa está há dois anos em remissão da doença.