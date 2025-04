Desafio do desodorante: tudo sobre trend que matou criança em Brasília

As redes sociais têm apresentado, recentemente, uma nova trend em seus conteúdos: o "Desafio do desodorante" . O tema consiste em inalar spray de desodorante pelo máximo de tempo possível, incentivando a filmagem e a publicação por parte dos usuários. Os vídeos na trend já alcançaram milhares de visualizações.

Ela foi levada com vida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas teve a morte cerebral constatada. O óbito foi declarado no domingo, 13.

Conforme a polícia, Sarah estava ao lado do celular, de um desodorante e de uma almofada encharcada com o produto. Ataliba Neto, delegado responsável pelo caso, disse que um inquérito foi aberto para investigar as circunstâncias da morte e tentar identificar os responsáveis pela veiculação do "desafio do desodorante".

A Polícia Civil do Distrito Federal está rastreando a origem do vídeo assistido pela menina. O objetivo é descobrir quem criou e compartilhou nas redes sociais os conteúdos relacionados ao chamado "desafio". Ademais a Polícia oficiará a rede social TikTok sobre a morte da criança.

Até a publicação desta matéria, o Tik Tok não tinha se manifestado sobre a acusação de que Sarah Raíssa tomou conhecimento do desafio ao utilizar a plataforma.