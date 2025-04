BCAA: o que é e para que serve? Saiba tudo sobre o suplemento alimentar

Como benefícios, o BCAA oferece ganho de massa muscular, regulação do sistema imunológico, facilidade para cicatrização e melhora na saúde do sistema nervoso. Tal suplemento pode ser encontrado em cápsula, pó, injetável ou líquido, com venda em lojas de produtos esportivos ou naturais.

Os efeitos colaterais ligados ao consumo de BCAA podem incluir alterações na glicose sanguínea, possível sobrecarga nos rins em pessoas que já apresentam comprometimento do órgão, náuseas, dores de cabeça e agravamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), no caso de quem a possui.

BCAA: como utilizar?

Em geral, o uso do BCAA é recomendado no momento do pós-treino, com o intuito de contribuir para o aumento da síntese proteica.

Ao ser utilizado no pré-treino, o suplemento também auxilia na melhora da resistência e do desempenho.

Leia mais Ômega 3 e sais minerais: o poder das sementes no cardápio diário