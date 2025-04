10 hábitos diários que podem prejudicar a saúde

Conforme o levantamento, a população mundial vive, em média, 9,6 anos de vida enfrentando algum problema de saúde. Segundo Carlos Augusto Figueiredo Correia, médico da área de Clínica Médica do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, hábitos cotidianos, muitas vezes considerados inofensivos, podem comprometer a saúde ao longo dos anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O grande problema dos hábitos prejudiciais é que eles se acumulam silenciosamente. Pequenas atitudes repetidas todos os dias podem ter um impacto muito maior na nossa saúde do que se imagina”, afirma. Por isso, a seguir, o médico lista hábitos comuns que merecem atenção. Confira!

1. Usar o celular na cama antes de dormir

O hábito de checar o celular antes de dormir é comum atualmente, no entanto, a luz azul emitida pelas telas interfere na produção de melatonina — o hormônio do sono —, prejudicando o descanso e aumentando o risco de problemas cardiovasculares, obesidade e alterações no humor. “A má qualidade do sono pode aparecer associada a doenças como hipertensão, diabetes e até depressão. O ideal é evitar o uso de eletrônicos pelo menos 30 minutos antes de dormir”, orienta o médico.

2. Ficar sentado o dia todo

A rotina sedentária, muitas vezes agravada pelo trabalho remoto ou longas horas em frente ao computador, aumenta consideravelmente o risco de doenças cardíacas, diabetes, obesidade e dores na coluna. “É importante se levantar, caminhar e alongar o corpo a cada uma ou duas horas para estimular a circulação e reduzir os efeitos negativos do sedentarismo”, recomenda Carlos Augusto Figueiredo Correia.

3. Tomar café no lugar da água

O consumo excessivo de café pode provocar desidratação, sobrecarregar os rins e prejudicar o equilíbrio do organismo. “A cafeína em excesso tem efeito diurético, o que pode levar à perda de líquidos essenciais. O ideal é intercalar o café com água ao longo do dia”, alerta o profissional.