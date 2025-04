7 benefícios do cacau para a saúde e como consumi-lo

O cacau é uma fruta rica em nutrientes importantes para a saúde (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

O chocolate está presente em nove a cada dez lares no Brasil. De acordo com dados do Kantar WorldPanel, o percentual de famílias que consomem barras e bombons aumentou de 85,5% em 2020 para 92,9% em 2024, evidenciando a forte presença do doce no cotidiano. Além disso, a frequência do consumo semanal também cresceu, passando de 56% para 65% no mesmo período. Esses números mostram que, mais do que um simples alimento, o chocolate é um hábito consolidado na rotina e no paladar da população brasileira. O cacau, no entanto, não é apenas um aliado na hora de satisfazer o paladar dos apaixonados por doce. A principal matéria-prima do chocolate tem inúmeros benefícios para a saúde. Prova disso é que o fruto ganhou lugar no seleto grupo de superalimentos — aqueles com alto teor de vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras e outros nutrientes essenciais.

De acordo com a nutricionista Marcella Oliveira, o consumo do cacau, especialmente em sua forma mais pura, sem adição de açúcares e gorduras, auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, na redução do risco de doenças crônicas, na melhoria da digestão e no aumento da energia. "O cacau é muito mais do que o ingrediente principal de chocolates, bolos e sobremesas. Ele pode ser usado em pratos salgados e drinks. Dessa forma, as pessoas aproveitam os bioativos da fruta, como os flavonoides, que têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e cardioprotetoras, sem exagerar no açúcar", explica a professora do curso de Nutrição do UniCuritiba – instituição do ecossistema Ânima. A lista de benefícios no organismo é ampla e Marcella Oliveira aproveita as celebrações de Páscoa para enumerar as principais vantagens do consumo do cacau. Veja! 1. Efeito antioxidante O cacau é uma das fontes mais ricas em antioxidantes, como os polifenóis e os flavonoides, que combatem os radicais livres, reduzem o estresse oxidativo e previnem danos celulares, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas.

2. Saúde cardiovascular Os flavonoides presentes no cacau ajudam a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a pressão arterial e aumentar a flexibilidade dos vasos sanguíneos. Além disso, a fruta ajuda na redução dos níveis de colesterol LDL (“ruim”) e aumento do HDL (“bom”). O cacau ajuda a promover a sensação de bem-estar (Imagem: Photoongraphy | Shutterstock) 3. Humor e função cerebral O cacau contém substâncias como a teobromina, a feniletilamina e a anandamida, que estimulam a produção de serotonina e endorfina, promovendo sensação de bem-estar. Os flavonoides também beneficiam a cognição e a memória.

4. Minerais essenciais O cacau é rico em minerais como magnésio, ferro, cálcio, zinco e potássio, importantes para a saúde óssea, muscular e do sistema nervoso. 5. Ação anti-inflamatória Os compostos bioativos do cacau têm propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir inflamações crônicas no organismo, associadas a diversas doenças. 6. Proteção da pele Os flavonoides do cacau podem melhorar a hidratação e a elasticidade da pele, além de protegê-la contra os danos causados pelos raios ultravioletas.

7. Menos estresse e mais energia Os efeitos do cacau no organismo, continua a professora do UniCuritiba, incluem a redução do estresse e o aumento de energia. “A teobromina e uma pequena quantidade de cafeína presentes no cacau podem fornecer um leve efeito estimulante e melhorar o estado de alerta. O cacau também ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, promovendo relaxamento e bem-estar”, explica. Inserindo o cacau na rotina Com tantas boas notícias a respeito do cacau, a nutricionista Marcella Oliveira alerta: “Estamos falando do cacau puro, e não do chocolate. Chocolates ao leite ou branco, por exemplo, contêm menos cacau e mais açúcar e gordura, o que pode anular muitos desses efeitos positivos.” Criatividade não falta na hora de usar o cacau. Confira receitas com a fruta ou o pó na lista de ingredientes e divirta-se descobrindo novos sabores.