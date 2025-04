Médicos criam marcapasso menor que um grão de arroz

Cientistas revelam um marcapasso inovador, menor que um grão de arroz, capaz de ser injetado no corpo e dissolvido sem necessidade de cirurgia / Crédito: Reprodução/ John A. Rogers / Northwestern University / AFP

Cientistas anunciaram, nesta quarta-feira, 2, a criação do menor marcapasso do mundo — menor que um grão de arroz —, que pode ser injetado com uma seringa, controlado pela luz e dissolvido naturalmente no corpo. O dispositivo inovador ainda levará alguns anos para ser testado em humanos, mas os cientistas o apresentaram como uma "descoberta-chave", que pode abrir caminho para avanços em diversas áreas da medicina.

Atualmente, milhões de pessoas no mundo utilizam marcapassos, que enviam impulsos elétricos ao coração para garantir seu funcionamento normal. Marcapasso menor que arroz: fase de testes De acordo com um estudo publicado na revista científica Nature, esse microdispositivo foi testado com sucesso em laboratório em camundongos, ratos, porcos, cães e tecidos cardíacos humanos. Mais de 1 bilhão de pessoas podem perder a audição; ENTENDA O principal autor do estudo, John Rogers, da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, afirmou à AFP que os testes experimentais em humanos devem começar dentro de "dois a três anos".

Marcapasso menor que arroz: funcionalidade Este marcapasso tem apenas um milímetro de espessura e 3,5 milímetros de comprimento, podendo ser injetado diretamente no tórax com uma seringa. Ele foi projetado para se dissolver no corpo do paciente quando não for mais necessário, eliminando a necessidade de cirurgia para remoção. O dispositivo funciona sem fios, conectando-se por meio de um adesivo colocado no peito do paciente. Quando detecta batimentos cardíacos irregulares, o adesivo emite automaticamente luz infravermelha, que sinaliza ao aparelho qual ritmo ele deve induzir. Esse marcapasso minúsculo é alimentado por uma "célula galvânica", que utiliza os fluidos corporais para converter energia química em impulsos elétricos, estimulando o coração.

A equipe de pesquisadores, liderada por cientistas dos Estados Unidos, afirmou que o dispositivo poderia beneficiar cerca de 1% dos bebês que nascem com malformações cardíacas congênitas e precisam de um marcapasso temporário na primeira semana após a cirurgia. Marcapasso menor que arroz: "Nova era"

Os pesquisadores também acreditam que o dispositivo pode ajudar a restaurar o ritmo cardíaco em adultos recém-operados do coração. Atualmente, os marcapassos temporários exigem uma intervenção cirúrgica para a implantação de eletrodos no músculo cardíaco, cujos cabos permanecem conectados a um aparelho externo no peito do paciente.